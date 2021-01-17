北部某醫院群聚已4人是否封院？陳時中：目前還沒考慮

目前北部某醫院院內群聚已累計4人，案856案疫調仍在進行中，問及封院標準為何，指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有考慮到，這是從第一波確診個案案838傳染出來的，積極控制中。

外界擔憂本次群聚事件是否會影響北部某醫院的人力調度，陳時中表示，目前醫院居家隔離80位中包括護理師40名集中檢疫，醫師26名（15人集中檢疫，10人居家隔離，1名住院中）；其他成員共14名，其中8名集中檢疫，6名居家檢疫。

陳時中表示，醫師人力一定非常吃緊，也請相關醫學中心配感染科的相關人員去檢視，目前醫院採取只出不進，相對病人壓力會比較輕一點。

針對新冠肺炎最新解除隔離指引已於本月13日正式公布，患者發病十天以上，且症狀緩解至少3天者，兩採陰性、加一採陰加上一採Ct值34以上或兩次採檢Ct值需34以上，即可解除隔離。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，實際上看到有一部分Ct值在35、34就同意解除隔離，但確實數字沒有詳細統計。陳時中則表示，統計後，明後天再來和大家報告。