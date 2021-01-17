桃園2醫2護確診 里長：民眾心情受影響

針對桃園某醫院爆發醫護染疫事件，桃園文中里里長陳武卿17日受訪表示，里民很關注醫護染疫事件，心情多少感覺憂心，他也建議大家現在盡量別去醫院；中平里里長顏秀錦說，疫調公布的場所，如星巴克、IKEA桃園店等店家的生意都受到影響，其他店家還好。

全力安撫民眾恐慌

對於指揮官陳時中表示，桃園爆發醫院院內群聚感染要到28日才能宣告解除危機，中原里里長王秀璞表示，針對此情況，除了加強宣導民眾前往公共場所須佩戴口罩，也建議民眾若沒有特別嚴重或緊急的情況，先暫時不要到醫院，「但醫院其實也有做好妥善處理」，全力安撫民眾無須恐慌。

對於疫情恐有擴散疑慮、社區可能還有隱藏個案，中平里里長顏秀錦表示，里民有提高警覺性，只是現在過度擔憂沒用，平時就應有防疫觀念，出入公共場所須佩戴口罩；而身在第一線的醫護人員，若自己有照顧確診病患，應做好自主管理，在公共場所行動時須戴好口罩才是。

第一時間區域消毒

顏秀錦說，據她了解，疫調公布的場所，如星巴克、IKEA桃園店等店家的生意有受到影響，但沒在疫調名單內的店家，影響不大；這段期間她建議大家儘量少去醫院，若沒辦法避免不去醫院，就要佩戴好口罩，保持安全距離。

文中里里長陳武卿說，當一得知醫護足跡到過桃園的百貨、星巴克等地時很擔心，「因為都在我們這邊，所以立即廣播通知里民做好防疫措施，並通知環保局清潔隊到附近區域消毒」，希望在第一時間就將疫情控制好，但也擔憂之後出現社區感染的狀況；里民很關注醫護染疫事件，心情多少受到影響，他相信不只桃園地區民眾，全台民眾都很關心桃園的狀況。

「目前里內賣場及餐廳生意受到的影響還好。」陳武卿表示，桃園市長鄭文燦有宣導公司尾牙等活動取消或延期；目前雖然沒有特別告知民眾少去醫院，桃園醫院、敏盛綜合醫院、榮民總醫院桃園分院等醫院都是民眾常去的醫院，民眾應都會儘量避免前往。

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