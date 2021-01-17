北部醫院群聚案擴大 觀察到28日後才安全

北部某醫院院內新冠肺炎群聚案已3人染疫，包含2醫師、1護理師。指揮中心今天說，該起群聚疫情要觀察到1月28日，目前醫院劃分區域、進出管制，疫情控制中，不考慮封院。

北部某醫院日前發生院內新冠肺炎感染事件，一名醫師（案838）照顧重症新冠肺炎確診者時遭感染，後續在家戶傳染給其護理師女友（案839），也在醫院傳給曾接觸的護理師（案852），以及曾一起照顧病人的醫師（案856）。目前此醫院院內群聚案已累計2名醫師、1名護理師因公染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，案852同住家人中，哥哥和爸爸有症狀，到醫院先隔離，爸媽跟哥哥採檢都是陰性。此外，護理師曾到診所就醫，到藥局買藥等，接觸共7人，也都是陰性。

案852院內接觸者，居家隔離共80人，包括護理師40人，都在集中檢疫。另醫師有26人，15人集中檢疫、10人居家隔離、1人住院治療中。另有其他人員共14名，其中8人居家檢疫，6人居家隔離。

案838和案839採檢案的265名醫院人員二採，已採檢225人，待採檢40人，其中1人陽性（案856），224人陰性。

案839校園擴大採檢案，應採檢76人，其中74人陰性，2人檢驗中。

案856的感染源，研判是曾與案838一起照顧病人。依據目前的調查，1月10日因案856有一名病人喉嚨卡到東西，當時案838是值班住院醫師，兩名醫師有短暫面對面討論病情。在進去處理病人時，由案856拿掉喉嚨中的東西、戴外科口罩，案838戴N95口罩。

陳時中表示，因醫院有2名醫師確診，足跡比較廣，特別提高警覺，目前採取措施採嚴格標準進行，後續密切接觸者定義一定會檢討，現在先要求有接觸者都先不要上班、在家隔離。

陳時中也說，現在疫情積極控制中，院內區隔劃定紅黃綠區和進出管制，控制傳染不要擴大，目前還沒有到要封院的情況。疫情要觀察到1月28日。

針對染疫護理師發病先到診所就醫，前衛生署長楊志良接受媒體訪問時指出，是自我管理的警覺性不夠，確實有可能演變為社區感染，這是系統性醫院管理問題，得儘快修正，若不早點改革，國內會爆發相當程度的社區感染。

陳時中回應楊志良評論時表示，指揮中心正在作戰中，相關事情之後再討論。

陳時中也說，因分艙分流，但照顧病人又需要醫師專責處理，人力確實吃緊，未來也會檢討人力配置。