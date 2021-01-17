陳時中抱病主持記者會 公費採檢陰性

疫情指揮中心指揮官陳時中抱病主持記者會，今天他表示自己有維持安全距離、戴口罩，且新冠肺炎核酸檢驗陰性。由於陳時中符合社區通報採檢條件，檢驗由公費支應。

中央流行疫情指揮中心16日深夜緊急開記者會，宣布北部某醫院新冠肺炎感染事件轉為群聚案，新增1名護理師染疫。當時陳時中在記者會有咳嗽，且都戴口罩，引起注意。陳時中坦承，因有咳嗽且發燒，日前有接受新冠肺炎核酸檢驗採檢，幸好是陰性。

不過，外界關切陳時中採檢是公費還是自費；且有發燒、咳嗽還出來開記者會，是否有風險。

陳時中在記者會回應此議題時表示，如果需要自費負擔，他會自己付採撿費用。

但指揮中心疫情監測組長周志浩表示，陳時中採檢符合社區通報採檢對象條件，為公費對象，由實驗室處理。

至於有症狀還開記者會；陳時中說，都有保持安全距離，且他有戴口罩。出來開記者會是職責所在，要適當跟大家說明清楚。