【重磅快評】楊志良不幸言中 府院黨還要圍攻他嗎？

前衛生署署長楊志良日前因「應開除」一說，重話檢討確診醫師及醫院未落實感染控制，在陳時中反駁「無言以對」、「離譜」之後，一時之間風向帶起，府院黨圍攻楊志良，醫界與綠媒加入戰局，但楊仍堅持「顯然這個醫院的管理有問題」，楊不幸言中，兩天之間，新增護理師、醫師確診，院內感染已升級院內群聚，指揮中心應該好好思考楊志良提出的建言，趕緊把破口找出來。

楊志良口出重話，時間點剛好在蔡政府開放萊豬之後、罷免民進黨議員王浩宇、國民黨全力推動反萊豬公投之際，嚴重威脅蔡政府執政，楊志良的「開除說」意外引爆馬政府時代兩位衛生署長互槓，給了蔡政府一個操作切入點，府院黨鳴鼓而攻，醫界、綠媒助勢，楊有如被千斤壓頂，即使葉金川事後為楊緩頰，認為應回歸事件本質，這起醫院院內感染事件是疫情指揮中心故意不說清楚，陳時中應負起調查的責任；但言者諄諄，聽者藐藐，綠營那肯理會葉金川的呼籲。

不過，楊志良未因此封口，昨天仍就事論事評論此一醫院感染件，指昨天新增一名護理師確診，這名護理師曾與確診醫師有工作上接觸，出現症狀後先前往社區藥局及診所就醫，在診所醫師要求下回到醫院採檢確診，護理師兩名同住家人已出現症狀，指揮中心更發現醫師休息室內有四處存有新冠肺炎病毒；楊志良下了結論：「顯然這個醫院的管理有問題」、「照這樣下去，台灣防疫會失敗」。

楊志良希望在新增護理師確診、醫師休息室採到病毒後能夠促使指揮中心「檢討雙重標準、警惕醫院改善管理、讓醫護人員提高警覺」，看來，在今天下午再新增一位醫師確診的情況下，楊前署長的建議仍然適用。

這家醫院的護理人員在有醫師確診（兩人工作上有接觸）的情形下，出現不適仍自行到診所就診，還是在診所醫師的堅持下，再回到醫院採檢，但已使同住家人也出現症狀；案856醫師曾和案838因處理病患喉嚨卡物而談話討論病情，可能因此感染，醫院的SOP到底有沒有落實？一例或許偶發，第二例、第三例接連發生，能不警惕檢討嗎？