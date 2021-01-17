醫師染疫遭疑沒分艙分流 陳時中：人力有限將檢討

北部某醫院群聚案已有2名醫師確診新冠肺炎，研判感染途徑是兩人共同到病房照顧病患，遭疑沒落實分艙分流。指揮中心指揮官陳時中今天說，牽涉人力分配，醫師確實無法完全區隔，後續會再檢討。

中央流行疫情指揮中心下午公布，國內新增1例本土個案，為北部某醫院群聚案延續，新確診者為一名醫師（案856），為先前確診的案838接觸者。目前該醫院累計2名醫師、1名護理師在醫院染疫。

陳時中在記者會表示，依據目前的調查，1月10日因案856有一名病人喉嚨卡到東西，當時案838是值班住院醫師，兩名醫師有短暫面對面討論病情。在進去處理病人時，由案856拿掉喉嚨中的東西、戴外科口罩，案838戴N95口罩。

不過，案838是照顧過許多新冠肺炎確診者的醫師，又到醫院一般病房協助照護病人，遭疑該院沒有落實分艙分流。

傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成也在記者會表示，通常醫院人力白天沒問題，都符合分艙分流，住院醫師晚上值班時沒辦法，會有跨到其他區的狀況。

陳時中則表示，這牽涉醫療人力分配，未來感染科醫師編制上是否增加，讓專責程度變高。在疫情嚴重時發現人力不夠，但疫情趨緩時又覺得變成閒置人力。未來專責醫療人員可能要再檢討。

陳時中指出，目前確實人力無法完全區隔，因醫院沒有走集中管理的路，若醫院集中，專責的人力集中負荷；目前走分艙分流，但醫療人員又要專責，人力需求就會變很高，有時候夜班人力會吃緊。不過，醫師基本防護上有做完全，經過這次經驗，需要再檢討一下。

外界屢質疑醫院防疫有漏洞，陳時中說，這次疫情來得有些急，護理師分艙比較完全，但醫師有時候會診，足跡比較廣，因為有2名醫師確診，這次也要特別提高警覺。根據這次處理情況和後續發展，檢討目前採取措施，但現在就採嚴格標準進行。