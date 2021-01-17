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染疫護理師診所就醫 陳時中：可能警覺性不夠高

中央社 / 台北17日電
指揮中心指揮官陳時中今天說，可能警覺性不夠高，因為一採陰性，認為症狀輕微才去診所。後續會檢討，只要列接觸者就停止上班。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
指揮中心指揮官陳時中今天說，可能警覺性不夠高，因為一採陰性，認為症狀輕微才去診所。後續會檢討，只要列接觸者就停止上班。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

北部某醫院護理師確診新冠肺炎，她出現症狀先去診所就醫引質疑。指揮中心指揮官陳時中今天說，可能警覺性不夠高，因為一採陰性，認為症狀輕微才去診所。後續會檢討，只要列接觸者就停止上班。

中央流行疫情指揮中心宣布，北部某醫院群聚案擴大，繼16日新增一名護理師染疫，今天也新增1名醫師確診，為日前確診醫師（案838）的接觸者。

染疫護理師在案838確診時採檢，一採陰性，且被列為自主健康管理者。護理師曾2度到藥局，且發病後也到診所就醫，引起外界質疑。

陳時中下午在記者會表示，醫護在潛伏期跟採檢是高度警覺，對於大家在一採後是否放鬆警覺，因為時間很接近，是否有警覺性不夠的情況，但因為後來護理師馬上去醫院採檢，傷害並沒有擴大。

陳時中說，未來對於這些密切接觸者會進一步檢討，任何可能的接觸者，有接觸到都請他們停止上班，適當時間採檢，有健康狀況一定要報告。至於其他人有相關症狀都要先報告並停止上班，會重新檢討。

陳時中表示，護理師可能警覺性不夠高，前1、2天才檢驗過是陰性，認為症狀輕微去附近診所看診；醫師有警覺到，請護理師去醫院檢查。目前先採用高規格，有症狀就先通報，先不要上班。

新冠肺炎 COVID-19

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