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案852家人採檢均陰性 陳時中公布其他接觸者採檢結果

聯合報 / 記者黃惠群楊雅棠邱宜君／台北即時報導
陳時中（中）表示，院內接觸者部分，居家隔離80人包括護理師40名集中檢疫，醫師26名；其他成員共14名，其中8名集中檢疫，6名居家檢疫。圖／指揮中心提供
陳時中（中）表示，院內接觸者部分，居家隔離80人包括護理師40名集中檢疫，醫師26名；其他成員共14名，其中8名集中檢疫，6名居家檢疫。圖／指揮中心提供

北部某醫院昨日新增一例護理師案852確診，接觸者涉及醫院、診所、藥局等。指揮中心指揮官陳時中表示，原本最擔心案852同住家人及1名員工，哥哥和爸爸本來就有一些感冒相關症狀，最先隔離起來，另外1個員工都沒有接觸到風險相對低，目前待採檢中，列自主健康管理。

案852家人有3位，採檢均陰性，密切接觸的出院患者與陪病家屬共13位，已採檢10位，3位待採檢。非密切的出院患者及陪病者41位，已採檢13位，28位待採檢。

診所部分共接觸4人，陳時中表示，2名醫師護理師採檢都是陰性，櫃檯人員2名採檢也都是陰性；至於就醫陪病家屬及其他同時間看病者還在匡列中。2間藥局人員共接觸3人採檢也都是陰性。

陳時中表示，院內接觸者部分，居家隔離80人包括護理師40名集中檢疫，醫師26名（15人集中檢疫，10人居家隔離，1名住院中）；其他成員共14名，其中8名集中檢疫，6名居家檢疫。

案852確診，接觸者涉及醫院、診所、藥局等。圖／指揮中心提供
案852確診，接觸者涉及醫院、診所、藥局等。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 護理師 醫師

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