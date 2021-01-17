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染疫護理師接觸者 有症狀父兄採檢全陰性

中央社 / 台北17日電
指揮中心指揮官陳時中（中）今天說，案852兩名有症狀的家人都有採檢，都是陰性。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
指揮中心指揮官陳時中（中）今天說，案852兩名有症狀的家人都有採檢，都是陰性。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

北部某醫院護理師（案852）在醫院感染新冠肺炎，她的家人也出現症狀。但指揮中心指揮官陳時中今天說，案852兩名有症狀的家人都有採檢，都是陰性。

中央流行疫情指揮中心下午舉行記者會公布，北部某醫院群聚案又新增病例，為一名醫師，是日前確診醫師的接觸者。目前此醫院群聚案，已有2名醫師、1名護理師因公染疫。

針對16日確診的護理師接觸者採檢狀況，陳時中說，案852同住家人中，哥哥和爸爸有症狀，到醫院先隔離，爸媽跟哥哥採檢都是陰性。此外，護理師到診所就醫，匡列2名須採檢的醫師和護理人員都是陰性，診所櫃台2名人員也是陰性。

醫院就醫者和陪病家屬還在匡列中，實際業務有接觸到者目前都是陰性，兩間藥局人員接觸3名也都是陰性。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 護理師 醫師

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