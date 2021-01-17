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再增1本土、3境外 北部醫院再1醫師染疫
繼昨日新增境外移入確定病例7例及本土病例1例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今日新增3例境外移入確定案853、854、855，均自印尼移入；新增1例本土確定病例案856，為北部某醫院案838工作接觸者，與案838為同一醫院之醫師，1月10日工作時曾與案838接觸。
陳時中表示，案853及854均為印尼籍20多歲男性漁工，皆於今(2021)年1月3日來台工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；2名個案於1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於2名個案無症狀，且入境後至檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。
陳時中指出，案855亦為印尼籍20多歲男性漁工，去(2020)年12月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由仲介公司安排專車至防疫旅館居家檢疫；今年1月15日檢疫期滿後搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。匡列接觸者共3名，為同車接觸者，因有適當防護，均列自主健康管理。
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