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台灣要進入「大規模社區感染」？ 專家列十點：關鍵看這

聯合新聞網 / 綜合報導
桃園某醫院爆醫護人員群聚確診，也讓外界憂心是否將擴大成「大規模社區感染」。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照
桃園某醫院爆醫護人員群聚確診，也讓外界憂心是否將擴大成「大規模社區感染」。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照

指揮中心昨（16）日公布國內新增1例新冠肺炎本土確診，為我國20多歲女性（案852），是案838同醫院工作的護理師。而中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今天清晨也整理本土個案事件的發生時序10大點，指出與案852同住的4名家人中，有2人已出現症狀，若隔離採檢結果確定4人染病，接下來就是決定是否擴大成大規模社區感染的關鍵。

謝宗學凌晨在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，列出新冠肺炎本土個案事件的時序整理，共有10大點。其中前7點是到目前已確認的事件整理；第8點後是尚未確認但可能發生的事件。

1. 冬天氣溫下降病毒活性大增

2. 世界其他國家疫情大爆炸

3. 台灣境外移入病例大增

4. 醫院、醫事人員照護治療負擔增加

5. 本土單一院內感染事件 （案838：照顧確診病例醫師)

6. 院內感染相關單一本土社區感染事件 （案839：案838同住護理師)

7. 院內感染第二個案 （案852：案838 院內接觸護理師），院內感染群聚事件確立

8. 案852同住4位家人確定染病 （目前2位家人出現症狀，在醫院隔離採檢中）

9. 染病醫事人員和其接觸感染者造成侷限社區疫情

10. 侷限社區疫情進展成大規模社區疫情

謝宗學指出，關於第8點時序是否成真，將在今明兩天有初步的結果；目前的關鍵是第9點，他表示，去年某醫學中心爆發院內感染群聚事件時，也造成同住家人染病事件，幸好隨即將疫情圍堵，沒有演變成真正侷限型社區疫情，停留在第8個時序。

謝宗學說，這次院內感染群聚事件亦是相同，即使走到第8個時序，亦是感染源明確的新增確定病例，但是不用太驚慌，只要和去年一樣做好個人防護，確實執行勤洗手、戴口罩、少去無法保持社交距離的地點，相信一樣可以撐過這段艱難的時間。

謝宗學也暖心鼓勵，冬天很漫長，現在只是開始，夏天到來前勢必還有許多考驗，「過去一年我們在顛簸中度過，未來幾個月的路更是崎嶇，只要團結一心，再難走的路也能克服，繼續在風暴中挺住、持續前進，等待晴天的到來」。

新冠肺炎 COVID-19

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