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桃園某醫院確定爆院內群聚 醫師休息室有四個點有病毒
桃園某醫院發生醫護染疫事件，院內感染發生至今第六天，指揮中心指揮官陳時中今晚突襲式主持記者會，宣布院內感染情再擴大，該醫院一名護理師確診新冠肺炎，成為該事件中第三名確診者，陳時中終於將該事件定調「院內群聚」，更證實染疫醫師休息室四處有病毒。
首起北部醫院醫護人員染疫，發生於去年二月廿九日，指標個案為住院的案三四，在急診傳染一名急診清潔工、及三名一般病房護理師。另外，甚至交互傳染二名家人，及一名病患、一名家屬，共有九人確診，當時院內有進行環境訂病毒採樣。
陳時中說，這次桃園某醫院發生三名醫護染疫事件，同樣也有環境採檢，目前採檢到感疫醫師休息室，證實四個點有病毒，「那個很清楚，除了感疫醫師外，也有一位醫師一起使用該空間」，共用休息室的醫師已經列為居家隔離對象。
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