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染疫護理師4家人隔離 父、兄流鼻水視確診者住隔離病房
北部某醫院今晚間宣布，再新增一位護理人員（案八五二）確診，該院已有三名醫事人員中鏢。中央流行疫情指揮中心今說明該名案例平時活動，上下班皆是騎乘摩托車，但與家人同住，加上她家中總計有五人，而她的爸爸跟哥哥皆已出現流鼻水症狀，目前先當作確診者，住進負壓隔離病房採檢，並執行十四天的居家隔離。
指揮官陳時中表示，案八五二與爸爸、媽媽、哥哥、員工四人同住，皆被列入居家隔離，但是礙於爸爸跟哥哥有流鼻水症狀，直接將二人安排至負壓隔離病房採檢，同時直接在病房內隔離，目前就當作是確診患者處理。
陳時中表示，由於案八五二近期的活動都是在上班，因此染疫後對於醫院的影響還是比較大的。
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