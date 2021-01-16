案852第一波非列居家隔離不公布足跡 父、兄有流鼻水症狀隔離中

針對新增案852護理室院內感染足跡，陳時中表示，不會公布，至於為什麼1/12至1/14期間，案852還可以走來走去，去診所看病？陳時中說，案852不是居家隔離的對象，要列居家隔離，是需要與確診病患有15分鐘以上的近距離，因此第一波並沒有這樣做，第二波才擴大辦理，把所有護理人員列為對象。

陳時中說，案852都是騎車上下班，但跟家人共五人同住，四位家人都列入居家隔離，爸爸跟哥哥好像有流鼻水症狀，所以在醫院隔離中，先把他們當作確診病患處理。