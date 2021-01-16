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再增護理師染疫！案852曾赴診所 同病房逾50醫護隔離

中央社 / 台北16日電
北部醫院疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和染疫醫師接觸達1小時，同病房逾30名護理人員居家隔離、22名醫師在醫院隔離7天。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照
北部醫院疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和染疫醫師接觸達1小時，同病房逾30名護理人員居家隔離、22名醫師在醫院隔離7天。示意圖，非新聞當事照。圖／本報資料照

北部醫院疫情延燒，指揮中心指揮官陳時中宣布新增1例本土個案，為北部醫院護理師，曾和染疫醫師接觸達1小時，同病房逾30名護理人員居家隔離、22名醫師在醫院隔離7天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這名個案為20多歲女性護理師（案852），同樣在北部醫院工作，1月10日染疫醫師在醫院值班時，直到傍晚才感到不舒服、隨後量體溫後採檢。在此之前，新確診的護理師曾和染疫醫師有3段時間接觸，上午2段時間短暫接觸，下午同在護理站工作長達1小時，初步判定是在這時被感染，暫列案852為染疫醫師接觸者。

陳時中說，指揮中心第一波曾對全院進行採檢，檢驗1月11日出來時均為陰性，當時陰性的人數中也包括這名染疫護理師（案852），這名個案1月時曾有輕微咳嗽，1月15日曾到診所看診，所幸醫師和個案警覺性都很高，經問診，建議量體溫有發燒現象，跟醫院急診室聯絡，到醫院採檢，今天下午確診。

陳時中指出，根據疫調，這名護理人員曾到診所看病，1名醫師、2名護理人員都列為居家隔離並採檢，另有2名接觸時間短暫列自主管理；此外，這名個案也曾到藥局拿藥、買體溫計，接觸3名人員，因短暫且戴口罩，列自主管理。

在醫院方面，整個病房無論大小夜班，逾30名護理人員全部列為居家隔離對象，這段期間曾進出病房的22名醫師則在醫院隔離7天，有需要用視訊診療或協調其他醫院幫忙照顧病人，原則上由醫院同科醫師協助，由視訊解決問題。

指揮中心指揮官陳時中。 中央社
指揮中心指揮官陳時中。 中央社

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 護理師

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