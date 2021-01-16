基因序比相近 桃園染疫醫師案可能由案812傳染

指揮中心指揮官陳時中證實，桃園某醫院醫師案838傳染源，跟原來812全基因體序列分析後，基因序列幾近相同，因此，非常大非常大可能是從照顧812傳染。

陳時中說，現在就是擬定後續行動的方案，還有疫調的速度，跟衛生局疫調人員下去，這樣要確定接觸者，經過討論之後，以以前的作法，我們就是擴大，不再分辨病房內，哪些人接觸長，我們直接把這個病房醫護都隔離開，都需要這樣的判斷，我們最後採取大範圍的做法

案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。