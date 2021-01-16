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案852染疫護理師父、兄疑有感冒症狀 4家人全隔離

桃園染疫醫感染源曝光 可能由案812美返台60多歲男傳染

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基因序比相近 桃園染疫醫師案可能由案812傳染

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫陳碧珠／台北即時報導
桃園某醫院發生院內感染今為第六天，中央流行疫情指揮中心今天晚間十點臨時召開緊急記者會，左起中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳婕翎／攝影
桃園某醫院發生院內感染今為第六天，中央流行疫情指揮中心今天晚間十點臨時召開緊急記者會，左起中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者陳婕翎／攝影

指揮中心指揮官陳時中證實，桃園某醫院醫師案838傳染源，跟原來812全基因體序列分析後，基因序列幾近相同，因此，非常大非常大可能是從照顧812傳染。

陳時中說，現在就是擬定後續行動的方案，還有疫調的速度，跟衛生局疫調人員下去，這樣要確定接觸者，經過討論之後，以以前的作法，我們就是擴大，不再分辨病房內，哪些人接觸長，我們直接把這個病房醫護都隔離開，都需要這樣的判斷，我們最後採取大範圍的做法

案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。

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