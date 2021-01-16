聽新聞
test
0:00 / 0:00
基因序比相近 桃園染疫醫師案可能由案812傳染
指揮中心指揮官陳時中證實，桃園某醫院醫師案838傳染源，跟原來812全基因體序列分析後，基因序列幾近相同，因此，非常大非常大可能是從照顧812傳染。
陳時中說，現在就是擬定後續行動的方案，還有疫調的速度，跟衛生局疫調人員下去，這樣要確定接觸者，經過討論之後，以以前的作法，我們就是擴大，不再分辨病房內，哪些人接觸長，我們直接把這個病房醫護都隔離開，都需要這樣的判斷，我們最後採取大範圍的做法
案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言