北部某醫院感染再擴大 醫師接觸過的另一護理師也確診

桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，院內感染發生至今第六天，指揮中心指揮官陳時中突襲式於今晚親上火線主持記者會，宣布院內感染情再擴大，該醫院一名護理師確診新冠肺炎，為本土個案，成為該事件中第三名確診者。

該醫護染疫事件中，目前第一圈醫院疫調匡列468人，皆陰性，兩人在社區中的接觸者55名，初步採檢也是陰性，該院擴大篩檢計畫指示辦理原則，再採檢該院同科別452人。

首起北部醫院醫護人員染疫，發生於去年二月廿九日，指標個案為住院的案三四，在急診傳染一名急診清潔工、及三名一般病房護理師。另外，甚至交互傳染二名家人，及一名病患、一名家屬，因此，當時指揮中心定調為院內群聚，共有九人確診，但感染源始終成謎。

桃園某醫院醫護感染，指標個案為我首例染疫醫師，研判其感染源應為醫師照顧過的確診個案，將進行病毒定序，釐清感染源。另一名確診者為同住女友護理師，當初指揮中心研判兩人屬家戶傳播。