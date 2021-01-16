快訊

新增染疫護理師父、兄疑有感冒症狀 4家人全隔離

桃園染疫醫感染源曝光 可能由案812美返台60多歲男傳染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

22點突襲記者會疑院內疫情擴大？ 醫：若有新個案事情就大條了

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
指揮中心今晚突襲式通知指揮官陳時中將於22：00主持記者會，令人擔憂北部某醫院擴大採檢者疑出現確診個案，專家認為，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，事情就有點大條了。 本報系資料照
指揮中心今晚突襲式通知指揮官陳時中將於22：00主持記者會，令人擔憂北部某醫院擴大採檢者疑出現確診個案，專家認為，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，事情就有點大條了。 本報系資料照

指揮中心今晚突襲式通知指揮官陳時中將於22：00主持記者會，令人擔憂北部某醫院擴大採檢者疑出現確診個案，台大兒童醫院院長黃立民說，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，尤其農曆新年將至，只要有新的個案，事情就有點大條了。

桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，指揮中心發言人莊人祥表示，目前第一圈疫調匡列468人陰性，該院擴大篩檢計畫指示辦理原則為，將再採檢該院同科別452人，今天已全數採檢完畢，今天晚上檢驗結果出爐，原預計統一明天記者會公布。

黃立民表示，指揮官臨時開記者會，若要宣布醫護感疫事件又見新確診者，就要看是感疫醫師傳出去的，還是照顧某個病人而感染，「那就代表這一波比較麻煩，有點擴散出去了。」 因為染疫醫師在確診前也不知道自己感染，還在社區活動，可能社區中還有隱藏的個案。

農曆年將至，一但該疫情有新確診者出現，疫情恐有擴散疑慮，年節民眾南來北往多，以過去流感經驗，疫情南傳北、北傳南，門急診都會塞滿流感患者，同理國內新冠疫情對民眾風險就會增加，只要有新的個案，事情就有點大條了，「這是個不好的狀況，大家要提高警覺。」

近日個案可能出沒的桃園有如投票等大型活動，以馬來西亞、美國為例，當初就是因為首長選舉才造成該國境內本土疫情大增，雖據中選會規定，北部某醫院擴大採檢者不可出席投票，但黃立民認為，人潮大劉聚集的活動就是有風險，應提高警覺。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

專家：不能因是醫師 就說醫院感染

發現變異株就公費集中檢疫 專家：以後各國都免費？

聯合報社論／陳時中勿重蹈和平封院的誤判危機

國內首起醫護染疫！楊志良：「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」

相關新聞

北部某醫院感染再擴大 醫師接觸過的另一護理師也確診

桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，院內感染發生至今第六天，指揮中心指揮官陳時中突襲式於今晚親上火線主持記者會，宣布院內感染...

基因序比相近 桃園染疫醫師案可能由案812傳染

指揮中心指揮官陳時中證實，桃園某醫院醫師案838傳染源，跟原來812全基因體序列分析後，基因序列幾近相同，因此，非常大非...

案852第一波非列居家隔離不公布足跡 父、兄有流鼻水症狀隔離中

針對新增案852護理室院內感染足跡，陳時中表示，不會公布，至於為什麼1/12至1/14期間，案852還可以走來走去，去診...

醫護染疫擴大採檢同科別452人 採檢結果提前出爐

桃園某醫院發生三名醫護染疫事件，指揮中心發言人莊人祥表示，目前第一圈疫調匡列468人陰性，該院擴大篩檢計畫指示辦理原則為...

新確診護理師是第一圈接觸者 與醫在護理站工作一小時

桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，院內感染發生至今第六天，指揮中心指揮官陳時中突襲式於今晚親上火線主持記者會，宣布院內感染...

桃園某醫院增一護理師確診 陳時中：封病室、不封院

桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，院內感染發生至今第六天，指揮中心指揮官陳時中突襲式於今晚親上火線主持記者會，宣布院內感染...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。