22點突襲記者會疑院內疫情擴大？ 醫：若有新個案事情就大條了

指揮中心今晚突襲式通知指揮官陳時中將於22：00主持記者會，令人擔憂北部某醫院擴大採檢者疑出現確診個案，台大兒童醫院院長黃立民說，不論是在社區或在醫院有確診者，都代表院內感染惡化可能，尤其農曆新年將至，只要有新的個案，事情就有點大條了。

桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，指揮中心發言人莊人祥表示，目前第一圈疫調匡列468人陰性，該院擴大篩檢計畫指示辦理原則為，將再採檢該院同科別452人，今天已全數採檢完畢，今天晚上檢驗結果出爐，原預計統一明天記者會公布。

黃立民表示，指揮官臨時開記者會，若要宣布醫護感疫事件又見新確診者，就要看是感疫醫師傳出去的，還是照顧某個病人而感染，「那就代表這一波比較麻煩，有點擴散出去了。」 因為染疫醫師在確診前也不知道自己感染，還在社區活動，可能社區中還有隱藏的個案。

農曆年將至，一但該疫情有新確診者出現，疫情恐有擴散疑慮，年節民眾南來北往多，以過去流感經驗，疫情南傳北、北傳南，門急診都會塞滿流感患者，同理國內新冠疫情對民眾風險就會增加，只要有新的個案，事情就有點大條了，「這是個不好的狀況，大家要提高警覺。」

近日個案可能出沒的桃園有如投票等大型活動，以馬來西亞、美國為例，當初就是因為首長選舉才造成該國境內本土疫情大增，雖據中選會規定，北部某醫院擴大採檢者不可出席投票，但黃立民認為，人潮大劉聚集的活動就是有風險，應提高警覺。