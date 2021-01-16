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國內疫情生變？ 陳時中22：00突襲式說明疫情
中央流行疫情指揮中心過去有個案就會宣布，我國增多少例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，自去年11月起幾乎天天有病例，但指揮中心今晚突襲式通知指揮官陳時中將於22：00主持記者會，令人擔憂是否北部醫院擴大採檢者出現確診個案。
桃園某醫院發生兩名醫護染疫事件，指揮中心發言人莊人祥表示，目前第一圈疫調匡列468人陰性，該院擴大篩檢計畫指示辦理原則為，將再採檢該院同科別452人，今天已全數採檢完畢，今天晚上檢驗結果出爐，原預計統一明天記者會公布。
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