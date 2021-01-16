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三旅客沒訂房仍入境 莊人祥：立刻訂到防疫旅館不罰

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥（右）今公布，國內新增7例新冠肺炎境外移入確診個案。記者陳雨鑫／攝影
指揮中心發言人莊人祥（右）今公布，國內新增7例新冠肺炎境外移入確診個案。記者陳雨鑫／攝影

「一人一戶」新制昨上路第一天，機場卻出亂象，有民眾向本報投訴，訂房旅客入境才知沒房住，甚至傳有旅客沒訂房就已經先回台，上路首日三名旅客，沒訂房仍入境，指揮中心發言人莊人祥表示，因三人入境後都立刻訂到防疫旅館，所以不會開罰。

各界也好奇機場有無sop，可以針對沒有即時確認入境時間的旅客可以及時安置居家檢疫，莊人祥表示，因為有些地方飛過來比較快，確定旅客起飛，相關資料規定起飛後二小時到，但有些地方是起飛後一小時就抵台，難免會有資料漏掉的時候。

莊人祥表示，這段期間一年來，已經遇到很多類似資料，「我們也麻煩航空公司盡快送來」，有由人工協助處理，負責人會在現場幫忙提供協助題，但確實會有困擾出現。

新冠肺炎 COVID-19 防疫旅館

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