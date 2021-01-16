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民進黨：呼籲江啟臣對楊志良發言別再默不做聲
前衛生署長楊志良日前提出「染疫醫師沒有按照SOP走應開除」看法，話題持續延燒。民進黨發言人劉康彥呼籲，國民黨主席江啟臣別再默不作聲，應出來制止楊志良的冷血言論。
劉康彥指出，楊志良的冷血發言已引發基層醫護人員同聲譴責，但楊非但不道歉，甚至口出狂言要求醫師工會應該向他道歉。劉說，國民黨人士及江啟臣非但沒有出面制止、譴責這事件，反倒是繼續攻擊疫情指揮中心指揮官陳時中，還在臉書上自誇台灣防疫有成都應該歸功於國民黨，不過事實上，台灣對抗疫情已經超過一年的時間，過去這一年來，台灣防疫有成應該要歸功於全體國人團結防疫、共同配合疫情指揮中心，和第一線基層醫護人員的辛苦付出。
劉康彥表示，未來台灣在面對疫情挑戰的路上，仍然需要國人不分朝野、不分黨派，共同團結努力，做好防疫的工作，台灣才能夠繼續維持正常的生活。
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