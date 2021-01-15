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北部醫院擴大採檢452人 初步檢驗結果16日出爐

中央社 / 台北15日電
北部醫院爆發院內感染事件，中央流行疫情指揮中心將對該醫院同科系、曾短暫接觸的照護人員共452人擴大採檢，相關檢驗工作今天已展開，初步檢驗結果最快明天出爐。記者陳婕翎／攝影
北部醫院爆發院內感染事件，中央流行疫情指揮中心將對該醫院同科系、曾短暫接觸的照護人員共452人擴大採檢，相關檢驗工作今天已展開，初步檢驗結果最快明天出爐。記者陳婕翎／攝影

北部醫院爆發院內感染事件，中央流行疫情指揮中心將對該醫院同科系、曾短暫接觸的照護人員共452人擴大採檢，相關檢驗工作今天已展開，初步檢驗結果最快明天出爐。

北部醫院一名照顧新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案的醫師染疫，傳染給護理師女友，指揮中心緊急採檢522名接觸者均陰性，排除第一圈接觸者染疫，預計今天將對該院進行擴大採檢，預計再驗300至400人，釐清第二圈接觸者是否帶病毒。

指揮中心發言人莊人祥下午在記者會中表示，昨天收到擴大採檢計畫後，經專家會議討論決議，將針對同科系、短暫接觸等照護人員共452人，預計今、明兩天進行擴大採檢，最晚明天會有初步結果。

北部醫院爆發院內感染是否影響醫療量能、需要其他醫院支援，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前該醫院住院患者只出不進，人力應不至於吃緊，當天也緊急啟動緊急調度機制，如果鄰近縣市有就醫需求，會由衛生局協助安排門急診及緊急手術。

新冠肺炎 COVID-19

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