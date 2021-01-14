居家檢疫船員違規趴趴走 繳清百萬罰鍰解除限境

高雄何姓船員入境回國後因違反居家檢疫規定外出買早餐，還去看車，衛生局依法開罰100萬移送執行。直到何男今天繳清罰鍰，行政執行署才解除限制出境出海，讓他回去工作。

法務部行政執行署高雄分署今天指出，本國籍海運公司何姓船員去年底完成菲律賓載貨任務後隨船隊在11月10日入境回國，但他因違規離開居家檢疫地點到處趴趴走，遭高雄市政府衛生局重罰100萬元，移送法務部行政執行署高雄分署執行。

高雄分署說明，何姓船員在入境後原應居家檢疫隔離14天，但他卻在去年11月11日起連5天，刻意不帶手機出門，每天外出購買早餐、便當及飲料，甚至擅自拿慢性處方箋藥物、到中古商看車或加油。

高雄分署受理此案後啟動防疫案件調查機制，並予以限制出境、出海，經過半個多月時間，何姓船員才在今天繳清100萬元罰鍰，高雄分署隨即解除限制出境、出海，何姓船員終得以再次重返大海，繼續啟航。

高雄分署也呼籲，民眾在防疫期間務必配合政府相關防疫處置，摒棄自私及輕忽心態，加強自我防護，保護自己也保護他人。如因違規遭裁處罰鍰逾期拒不繳納而移送執行，行政執行署各分署必將迅速依法強力執行，以維護全體國人健康。