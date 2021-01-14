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楊志良言論狂燒！葉金川開戰「豬頭別亂講」 楊反嗆：再說就罵你三字經
北部某醫院一對醫護情侶日前疑治療確診病患時，不幸染上新冠肺炎，而前衛生署長楊志良公開指該醫生沒落實防疫SOP，如果自己是院長，會把該他開除。言論一出也立刻引起醫界反彈，其中，另名前任衛生署長葉金川更在醫療群組痛批楊「豬頭」、「失智症病患都沒亂講的權利」；楊則回嗆「再說下去我就罵你三字經」。
楊志良「失言」風波越演越烈，據《蘋果日報》報導，葉金川為了此事，14日一早直接在一個醫療群組痛批楊「在戰場上挨子彈，不一定是沒躲避好，難道在戰場上挨子彈的，都要究責？」、「豬頭老楊，別亂講，失智症病患都沒亂講的權利」。
而楊則回嗆「醫生到了8日已經有症狀還正常上班，9日帶著同居女友趴趴走，沒自己通報跟居家隔離」、「是你頭殼壞掉了，還是我頭殼壞掉？」、「再說下去我就罵你三字經了」。雙方火藥味十分濃厚。
據了解，楊志良後來受訪表示，他與葉金川是老朋友，一天到晚鬥嘴，不會給對方留情面，只有老朋友能這麼做；不過葉金川對此並未回應。
目前醫界已呼籲楊志良道歉，不過他本人13日表示「門都沒有」，並強調醫生明明有症狀，在確診結果出爐前還跟女友到公共場合，明顯有疏失。
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