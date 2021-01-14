陳時中對洩訊者雙標？ 徐巧芯怒點5人：我就輸在沒黨證

國民黨台北市議員徐巧芯先前公布紐籍機長足跡，指揮中心當時稱將嚴懲，但對比廣播節目主持人周玉蔻、桃園市長鄭文燦分別搶在疫情記者會前，公布北部醫院的醫護感染細節及染疫者足跡，卻未被譴責，指揮中心因而遭到外界質疑是否「雙標」？對此，徐巧芯現身PTT八卦板發長文指控。

對於陳時中遭質疑雙標時回應稱，「我們最後有罰議員嗎？沒有啊，所以沒有雙標」，徐巧芯昨（13）日親自現身PTT八卦板回應此事，她表示指揮中心在第一時間施壓媒體下架所有新聞，並向媒體放話會責罰她，在記者會上也說不管真假都有問題，只是當時輿論反彈才改口說不會告她，但「政風調查」仍是持續進行。

徐巧芯指出，政風調查一直都有，只是對象並不是她，而是針對台北市政府，她也多次否認資料來源為北市府，強調歡迎指揮中心隨時找她說明。

徐巧芯質疑，這次周玉蔻的事件卻沒人調查，「是不是怕一查會查到綠營高層餵養她資料，所以不敢動？」最後再度大力狠酸，「我就輸在沒黨證，台灣價值沒充值」。

她也在文中一一點名5人怒批，林靜儀之前說怎樣都違法；王浩宇也因為事情發生在「老大哥」鄭文燦執掌的桃園，就不再出來說很遺憾；蘇貞昌當時說她散布假消息，簡舒培批她「死鴨子嘴硬」，有錯就要認，結果現在自己是真的死鴨子說不出話來了；許淑華之前要身為醫師的台北市長柯文哲出來介入，酸她這次也要叫柯文哲負責嗎？

網友們看到徐巧芯本人現身PTT，紛紛留言「巧芯巧芯得第一」、「妳入錯黨了，加入綠色，妳每天躺在家裡都沒關係」、「綠色是原諒的顏色」、「現在變成民進黨代言人了，沒有一個民進黨的敢罵周阿姨」、「雙標黨真的難看，推巧芯」。