染疫醫護醫院、社區接觸者皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

我隔320天北部某醫院再爆醫護感染新冠肺炎，染疫醫護醫院及社區接觸者全數採檢完畢，所有人都是陰性，指揮中心指揮官陳時中終於能鬆口氣，他直呼，「不幸中的大幸」，代表起碼在醫師（案838）及護理師（案839）第一圈接觸者都安全。

陳時中說，案838及案839醫院接觸者增加六名行政人員，共採檢468人，其中醫師接觸者醫師應採檢41人，陰性報告為14人；護理師應採185人，陰性185人；行政人員應採40人、住院病人應採202，全數陰性。