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染疫醫護醫院、社區接觸者共468人皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

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染疫醫護醫院、社區接觸者皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心記者會，疫情監測組組長周志浩（由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、發言人莊人祥及醫療應變組副組長王必勝。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心記者會，疫情監測組組長周志浩（由左到右）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、發言人莊人祥及醫療應變組副組長王必勝。記者楊雅棠／攝影

我隔320天北部某醫院再爆醫護感染新冠肺炎，染疫醫護醫院及社區接觸者全數採檢完畢，所有人都是陰性，指揮中心指揮官陳時中終於能鬆口氣，他直呼，「不幸中的大幸」，代表起碼在醫師（案838）及護理師（案839）第一圈接觸者都安全。

陳時中說，案838及案839醫院接觸者增加六名行政人員，共採檢468人，其中醫師接觸者醫師應採檢41人，陰性報告為14人；護理師應採185人，陰性185人；行政人員應採40人、住院病人應採202，全數陰性。

指揮中心證實，該名護理師為正職護理人員，但有在北部某科大上課，已匡列學校師生接觸者共43人，其中39名為學生、4名老師，目前接觸者採檢43人結果已出爐，皆為陰性。兩人的社區接觸者應採人數為55人，除護理師本人為陽性，其餘54人為陰性。

醫師（案838）及護理師（案839）第一圈接觸者都安全。圖／指揮中心提供
醫師（案838）及護理師（案839）第一圈接觸者都安全。圖／指揮中心提供
陳時中直呼，「不幸中的大幸」。記者楊雅棠／攝影
陳時中直呼，「不幸中的大幸」。記者楊雅棠／攝影

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