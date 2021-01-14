染疫醫護醫院、社區接觸者皆陰性 陳時中：不幸中的大幸
我隔320天北部某醫院再爆醫護感染新冠肺炎，染疫醫護醫院及社區接觸者全數採檢完畢，所有人都是陰性，指揮中心指揮官陳時中終於能鬆口氣，他直呼，「不幸中的大幸」，代表起碼在醫師（案838）及護理師（案839）第一圈接觸者都安全。
陳時中說，案838及案839醫院接觸者增加六名行政人員，共採檢468人，其中醫師接觸者醫師應採檢41人，陰性報告為14人；護理師應採185人，陰性185人；行政人員應採40人、住院病人應採202，全數陰性。
指揮中心證實，該名護理師為正職護理人員，但有在北部某科大上課，已匡列學校師生接觸者共43人，其中39名為學生、4名老師，目前接觸者採檢43人結果已出爐，皆為陰性。兩人的社區接觸者應採人數為55人，除護理師本人為陽性，其餘54人為陰性。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言