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因疫調停業消毒 五金行送飲料挺醫護

中央社 / 桃園14日電

北部某醫院醫師及其護理師女友染疫，疫調足跡有振宇五金行桃園國際店，店家因此停業消毒2天。店家昨天送飲料到該醫院「挺醫護」，院方發文表達感謝，網友也大讚此舉暖心。

中央流行疫情指揮中心日前公布國內新增2例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案，分別為北部某醫院30餘歲男性醫師（案838）及其20餘歲護理師女友（案839）；初步疫調，2人曾去過振宇五金行桃園國際店，該店也因此停業消毒2天。

該院昨天起進行全院篩檢，振宇五金行也送飲料至該醫院慰勞醫護人員，該醫院昨天在臉書（Facebook）粉絲專頁貼文表示，「感謝振宇五金行，醫檢師們收到你們的飲料後精神百倍，我們也因為有你們更加有衝勁，謝謝所有防疫英雄」。

振宇五金行也在臉書粉絲專頁發文表示，前線醫療人員辛苦了，發生醫護人員確診消息，大家不免感到有些沮喪，「但是我們要相信自己、相信台灣，共體時艱」，並表示賣場皆已消毒請安心購物、來振宇都要配戴口罩、致敬所有醫護人員。

網友紛紛響應表示，「真的是正向且良善的舉動」、「謝謝你們的體諒和支持」、「社會需要這樣的力量」、「相信還有許多人在醫院擔任著螺絲釘的角色，謝謝所有醫護、行政同仁們」。

新冠肺炎 COVID-19

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