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民憂院區成疫區？ 護理師夫霸氣喊話「我們不是過街老鼠」
北部某醫院爆醫師與護理師女友染疫，新增台灣新冠本土病例，而指揮中心指揮官陳時中強調，院內疫情未擴大，也不考慮封院，不過仍有部分民眾擔憂該院是否成為傳染疫區。對此，有一名護理師的老公在網上勇敢聲援愛妻，「老婆別怕！家裡永遠是您的後盾」，讓2.3萬名網友們瞬間讚爆。
一名男子在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文指出，院內爆醫護人員染疫事件後，突然發現有民眾會刻意躲避在該院工作的醫護人員，這讓原PO忍不住感嘆，「我們不是過街老鼠好嗎？」
原PO對在該院工作的老婆喊話，「老婆別怕！家裡永遠是您的後盾」，並希望大家別忘了是誰在守護這個家園，請大家為醫護人員加油。
文章貼出才短短一天便獲得超過2.3萬名網友按讚，網友們紛紛留言，為醫護人員加油打氣，「向全體醫護人員致敬」、「加油，辛苦第一線醫護人員，感謝您們」、「謝謝醫護人員的付出，守護大家，您們辛苦了，醫護家屬也很棒！加油！」、「感謝您的辛勞，同時也注意健康」、「辛苦你們了！因為有你們，我們國家變的更好！」、「台灣有現在的自由都是靠妳們守護，感恩！」
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