快訊

染疫醫護醫院、社區接觸者共468人皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

傳板橋某國中教師拿剪刀抵腰威脅學生 校方證實：確有此事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民憂院區成疫區？ 護理師夫霸氣喊話「我們不是過街老鼠」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名護理師丈夫在網上霸氣喊話，直呼「我們不是過街老鼠」，瞬間暖哭2.3萬名網友。圖片來源／ingimage
一名護理師丈夫在網上霸氣喊話，直呼「我們不是過街老鼠」，瞬間暖哭2.3萬名網友。圖片來源／ingimage

北部某醫院爆醫師與護理師女友染疫，新增台灣新冠本土病例，而指揮中心指揮官陳時中強調，院內疫情未擴大，也不考慮封院，不過仍有部分民眾擔憂該院是否成為傳染疫區。對此，有一名護理師的老公在網上勇敢聲援愛妻，「老婆別怕！家裡永遠是您的後盾」，讓2.3萬名網友們瞬間讚爆。

一名男子在臉書社團「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」發文指出，院內爆醫護人員染疫事件後，突然發現有民眾會刻意躲避在該院工作的醫護人員，這讓原PO忍不住感嘆，「我們不是過街老鼠好嗎？」

原PO對在該院工作的老婆喊話，「老婆別怕！家裡永遠是您的後盾」，並希望大家別忘了是誰在守護這個家園，請大家為醫護人員加油。

文章貼出才短短一天便獲得超過2.3萬名網友按讚，網友們紛紛留言，為醫護人員加油打氣，「向全體醫護人員致敬」、「加油，辛苦第一線醫護人員，感謝您們」、「謝謝醫護人員的付出，守護大家，您們辛苦了，醫護家屬也很棒！加油！」、「感謝您的辛勞，同時也注意健康」、「辛苦你們了！因為有你們，我們國家變的更好！」、「台灣有現在的自由都是靠妳們守護，感恩！」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

楊志良批染疫醫未照SOP應開除 女醫嗆：沒插管過的人別裝懂

「最好的禮物」5個月大男嬰肚內豎起大姆指！醫護吃驚：從未見過

北部醫院傳醫護染疫 網友不滿「桃園哪是北部」引論戰

時隔320天北部醫院再爆醫護感染！去年2月28日一病人感染3護理師1清潔工

相關新聞

染疫醫護醫院、社區接觸者皆陰性 陳時中：不幸中的大幸

我隔320天北部某醫院再爆醫護感染新冠肺炎，染疫醫護醫院及社區接觸者全數採檢完畢，所有人都是陰性，指揮中心指揮官陳時中終...

民憂院區成疫區？ 護理師夫霸氣喊話「我們不是過街老鼠」

北部某醫院爆醫師與護理師女友染疫，新增台灣新冠本土病例，而指揮中心指揮官陳時中強調，院內疫情未擴大，也不考慮封院，不過仍有部分民眾擔憂該院是否成為傳染疫區。對此，有一名護理師的老公在網上勇敢聲援愛妻，「老婆別怕！家裡永遠是您的後盾」，讓2.3萬名網友們瞬間讚爆。

發現變異株就公費集中檢疫 專家：以後各國都免費？

國際間陸續發現新冠肺炎突變株，台灣也陸續從境外移入病例當中分離出英國株、南非株，並陸續宣布將相關旅遊史的旅客列入強制集中...

因疫調停業消毒 五金行送飲料挺醫護

北部某醫院醫師及其護理師女友染疫，疫調足跡有振宇五金行桃園國際店，店家因此停業消毒2天。店家昨天送飲料到該醫院「挺醫護」...

民進黨：楊志良應道歉 國民黨別當防疫破口隊

民進黨今天說，前衛生署長楊志良竟加碼批評醫護，與國民黨一搭一唱，令人無法容忍，楊志良應為其冷血言行出面道歉，也請國民黨不...

影／指揮中心雙標？ 柯文哲：陳時中人在江湖身不由己

台北市長柯文哲上午出席「台北市智慧教育發表會」會前聯訪時，對於中央流行疫情指揮中心分成「綠/非綠」兩種標準對待，柯文哲幫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。