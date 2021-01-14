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楊志良開除說惹怒醫界 「防疫女神」痛批：最怕遇到這種長官
國內爆出北部某醫院醫師（案838）及護理師女友（案839）確診新冠肺炎案例。前衛生署長楊志良在節目上指稱染疫醫師沒有主動實行SOP，並稱應該予以開除。此話一出，惹怒醫界人士，「防疫女神」輔大家醫科醫師許書華就PO文怒斥，「人生最怕莫過於遇到這種當長官」。
前衛生署長楊志良12日晚間在政論節目《新聞面對面》中，對於此次桃園某醫院發生有醫護人員感染事件發表看法，他指稱染疫醫師沒有主動實行防疫SOP，更指責「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」，此話惹怒醫界。
對此，許書華醫師昨在臉書發文痛批，「人生最怕莫過遇到這種當長官」，她坦言再嚴謹的遵照SOP也無法保證絕對萬無一失，「不知楊署長意思是否覺得只要有照顧過新冠病人的醫護就最好隔離14天？限制行動？但哪可能，照這樣誰來照顧病人？」
許多網友們紛紛留言回應，「典型出事先解決人」、「難道不知道這種言語傷害會造成醫護人員的無力感與憤怒嗎？何況還當過衛生署署長」、「職場最不想遇到，坐錯位置的長官，變成來亂的」、「還好他已經不是衛生署長了，不然這次台灣也會淪陷」。
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