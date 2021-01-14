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染疫醫處置互槓！ 楊志良嗆「好自為之」 陳時中回「一直都是」
開除說言論愈演愈烈，楊志良不僅與醫界槓上，也屢屢挑戰指揮中心；楊志良昨對於府院以及醫界的批評表示「沒有意見」，但話鋒一轉，開始檢討指揮中心雙標事件，且強調資訊應該要透明。
他接受媒體採訪時表示，陳時中要求媒體不准報出醫院名稱，已違背公開透明原則，加上桃園市長鄭文燦跳出來召開記者會，比對之下都知道是哪家醫院，但指揮中心仍列為是機密，顯然不對。
接受採訪時，他同時指出，媒體想報導相關訊息還被威嚇要處罰，如今卻只有周玉蔻能搶先透露資訊，最後陳時中僅說「對言論正確與否都要監控，錯誤訊息會予以更正」，顯然就是雙標，他也說，希望指揮中心好自為之，才能夠做好事。
陳時中今則是結束廣播節目訪問後，接受媒體採訪時回應「我們一直都是好自為之」。
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