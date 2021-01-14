「不會考慮春節泡泡」 陳時中反問對河北狀況沒警覺嗎？

春節返台潮預計從明起至25日達到最高峰，部分台商仍持續倡議指揮中心應啟動「春節泡泡」，衛福部長陳時中今接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」時回應，現在沒有人在考慮這件事（春節泡泡），不是台灣疫情升溫，而是全球疫情嚴峻，特別是中國河北的狀況日趨嚴重，難道大家都沒有警覺嗎？

陳時中表示，以現有的資料來看，中國現在的狀況非常嚴重，河北現在的措施儼然像是當時武漢封城後的管理，採取小區域的管制，聯外道路只出不進。現在中國都不再講封城，而是改說「封關管理」，無論如何以現狀來看他們的疫情仍舊嚴峻。

陳時中表示，就算居住在河北的民眾想出來，可能也已經出不來，中國目前的管制措施有些是14＋7天，有些是14＋14天，出來相對困難。

因此，他強調不是因為我國出現本土案例以及院內感染，才不考慮春節泡泡，而是國際疫情嚴峻，還是要採取居家檢疫14天的作為比較正確。