染疫醫護現況曝光！指揮中心：狀況穩定 同袍全力照料作戰

桃園某醫院醫師照顧新冠重症患者不慎染疫，進而感染同居護理師女友，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝今晚於臉書上PO出兩張醫護人員於負壓隔離病房，著全身防護裝，協助運送患者的照片，對於醫護人員持續守護國人健康有感而發。透露染疫醫護目前狀況穩定，而他們的狀況穩定，是一起作戰的同袍們「全力照料」的成績。

他也提到，戰士在槍林彈雨中中彈，該責罰他嗎？ 這樣還有什麼人敢上戰場？ 期待大家能給我們些許時間，把傷兵夥伴治好，把堡壘修復，很快的會再站上第一線，守護這塊土地。

王必勝臉書貼文：

如果您關心受感染的醫師和護理師，那我告訴您，他們的狀況穩定，醫護正用全力照料一起作戰的“同袍”。

這位醫師受過良好訓練，更從去年的疫情一開始就照顧負壓病房，一直到現在，經驗豐富，照顧過非常多確診的病人。他是第一線中的第一線，也是個生活單純又負責任的好醫師（從他的足跡大家可以略知一二）。

在這裡要特別強調，這位醫師進負壓病房照顧病人，「都有」依照規定穿戴應有的防護裝備，醫院病房也都有互相協助、提醒的機制。我們及專家尚未能確定在充份防護下是如何染疫的（也許永遠也無法確定，只能找出比較可能的點），這裡也突顯沒有所謂100%的防護，在裡面醫護個人的狀況、病人的病毒量、突發的事件……都是可怕的挑戰。

這個醫院，我必須稱它為“堡壘”，在疫情期間醫治了全國確診病人的20%，遠遠超過其他醫院。有良好的分艙分流、人力調配、專業能力，也配合並完成了很多除醫療之外的國家任務。並不是其他醫院做不到或不願意做，而是勇於承擔，希望我們其他的醫療資源能保持充足，維持民眾日常醫療需求，也為未知的未來保留最大的醫療量能。

疫情轉眼也將一年，大家過著比全世界都正常自由的生活，但這些醫護同仁卻日復一日的堅守在崗位上，承受著極高的風險。我身處其中，真的是“累”！但沒有人抱怨，持續把工作做好，等待疫情過去。

戰士在槍林彈雨中中彈，我們該責罰他嗎？ 這樣還有什麼人敢上戰場？ 期待大家能給我們些許時間，把傷兵夥伴治好，把堡壘修復，我們很快的會再站上第一線，守護這塊土地！