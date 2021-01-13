醫師因公染疫遭質疑 陳時中：為何責怪一個被子彈打到的人？

台灣首度有醫師因公感染新冠肺炎。指揮官陳時中今天說，染疫醫師是病人、不是犯人，呼籲民眾將心比心。染疫是因百密一疏，就像前線作戰，做妥準備還是可能中彈，但不能怪中彈的人。

中央流行疫情指揮中心12日公布，台灣再度發生醫院新冠肺炎感染事件，一名醫師染疫，且醫師的護理師女友也因家戶接觸而被感染，這兩人都是本土感染。

不少民眾對染疫個案足跡感到恐慌，質疑指揮中心為何不公布醫院名稱；也疑惑整起事件是否有結構性錯誤需要修正，醫師是否如外傳因沒有落實戴口罩而染疫，事後回想足跡又記憶錯置導致疫調公布失準。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，染疫醫生就是照顧確診病人時染疫，其在醫院裡面標準作業除了飲食之外，都有把口罩戴好。

至於是否約談其他護理人員釐清染疫醫師的狀況，陳時中說，大家將心比心，醫師不是犯人，而是病人。回想台灣首例解隔離確診者說過，「她也不想染病」，醫生也是人，他跟一般人又不同，天天在高風險情況下工作，基本防護都做了，還要醫師回憶什麼？醫師的防護流程都有按照規定，他的自述都會有專家去檢視。

陳時中說，日前說此事發生是百密一疏，但所謂「百密一疏」不是說有疏失，而是所有都依照SOP進行，但還是有可能出現問題，就像軍人在前線作戰，有可能準備好還是被子彈打到，要怪被子彈打到的人是不對的。

至於發生院感事件的醫院；陳時中表示，為什麼一定要公開？確診者所有足跡是否要公開一直都是爭論很久的問題，但被公布的人一定會受到一定傷害，這是有必要的嗎？

陳時中說，在醫院裡面大家都要戴口罩，基本上除非一直彼此抓著不放，非常親密接觸，否則染疫可能性很低。從過往經驗，很多行業像是防疫計程車也載過很多人，只要防護做好，消毒清潔做好，其實染疫風險非常低。

對於確診者曾到過的地方，陳時中表示，研究報告顯示，病毒停留在金屬光滑表面可存活72小時，其他都是一天內。從展開疫調到消毒，理論上環境病毒是不存在，但為大家安心、保障安全才這樣消毒。

陳時中說，有跟確診者去過同一個地方的人要自主健康管理，但不用加深恐懼，並不是經過、接觸2秒就會染疫，自主健康管理只是提醒不要疏忽，而不是要恐慌。