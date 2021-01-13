快訊

方仰寧接南市警局長 時代力量：一路升官 警暴究責去哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫師因公染疫遭質疑 陳時中：為何責怪一個被子彈打到的人？

中央社 / 台北13日電
指揮官陳時中表示，染疫醫師是病人、不是犯人，呼籲民眾將心比心。染疫是因百密一疏，就像前線作戰，做妥準備還是可能中彈，但不能怪中彈的人。圖／指揮中心提供
指揮官陳時中表示，染疫醫師是病人、不是犯人，呼籲民眾將心比心。染疫是因百密一疏，就像前線作戰，做妥準備還是可能中彈，但不能怪中彈的人。圖／指揮中心提供

台灣首度有醫師因公感染新冠肺炎。指揮官陳時中今天說，染疫醫師是病人、不是犯人，呼籲民眾將心比心。染疫是因百密一疏，就像前線作戰，做妥準備還是可能中彈，但不能怪中彈的人。

中央流行疫情指揮中心12日公布，台灣再度發生醫院新冠肺炎感染事件，一名醫師染疫，且醫師的護理師女友也因家戶接觸而被感染，這兩人都是本土感染。

不少民眾對染疫個案足跡感到恐慌，質疑指揮中心為何不公布醫院名稱；也疑惑整起事件是否有結構性錯誤需要修正，醫師是否如外傳因沒有落實戴口罩而染疫，事後回想足跡又記憶錯置導致疫調公布失準。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，染疫醫生就是照顧確診病人時染疫，其在醫院裡面標準作業除了飲食之外，都有把口罩戴好。

至於是否約談其他護理人員釐清染疫醫師的狀況，陳時中說，大家將心比心，醫師不是犯人，而是病人。回想台灣首例解隔離確診者說過，「她也不想染病」，醫生也是人，他跟一般人又不同，天天在高風險情況下工作，基本防護都做了，還要醫師回憶什麼？醫師的防護流程都有按照規定，他的自述都會有專家去檢視。

陳時中說，日前說此事發生是百密一疏，但所謂「百密一疏」不是說有疏失，而是所有都依照SOP進行，但還是有可能出現問題，就像軍人在前線作戰，有可能準備好還是被子彈打到，要怪被子彈打到的人是不對的。

至於發生院感事件的醫院；陳時中表示，為什麼一定要公開？確診者所有足跡是否要公開一直都是爭論很久的問題，但被公布的人一定會受到一定傷害，這是有必要的嗎？

陳時中說，在醫院裡面大家都要戴口罩，基本上除非一直彼此抓著不放，非常親密接觸，否則染疫可能性很低。從過往經驗，很多行業像是防疫計程車也載過很多人，只要防護做好，消毒清潔做好，其實染疫風險非常低。

對於確診者曾到過的地方，陳時中表示，研究報告顯示，病毒停留在金屬光滑表面可存活72小時，其他都是一天內。從展開疫調到消毒，理論上環境病毒是不存在，但為大家安心、保障安全才這樣消毒。

陳時中說，有跟確診者去過同一個地方的人要自主健康管理，但不用加深恐懼，並不是經過、接觸2秒就會染疫，自主健康管理只是提醒不要疏忽，而不是要恐慌。

新冠肺炎 COVID-19 醫師 陳時中

延伸閱讀

確診醫師照顧病人染疫 陳時中：醫院除飲食皆有戴口罩

【重磅快評】阿中不眠不休、燦哥接球 韓國瑜不怨歎？

相關新聞

楊志良指應開除染疫醫師 蔡英文：不需風涼話打擊士氣

國內又見院內感染，昨天指揮中心公布兩起新冠肺炎本土病例，包括一名醫師及同住接觸者。前衛生署長楊志良稱，應將染疫醫師開除。...

確診醫在插管時被感染？童綜合急診部主任魏智偉：插管絕不是單純sop

新冠肺炎首起有醫護人員染疫，醫師在插管時感染，前衛生署長楊志良在電視節目上說，染疫醫師應立即通報，警覺性不足，童綜合醫院...

楊志良遭醫界譴責 全國醫師醫療產業工會要求道歉

新冠肺炎疫情爆發，出現台灣首位醫師染疫案例，衛生署前署長楊志良昨晚上《新聞面對面》節目時談及此事，認為染疫醫師未照SOP...

醫師因公染疫遭質疑 陳時中：為何責怪一個被子彈打到的人？

台灣首度有醫師因公感染新冠肺炎。指揮官陳時中今天說，染疫醫師是病人、不是犯人，呼籲民眾將心比心。染疫是因百密一疏，就像前...

不用再等二採陰等到崩潰 新冠個案解隔離新制13日起上路

我部分新冠肺炎個案因隔離天數過長，患者關到崩潰，連兩次採檢陰性出院標準落後世界半年，專家開會接軌，指揮中心最新解隔離指引...

與指揮中心不同調？鄭文燦：作法非常一致

桃園某醫院日前爆發新冠肺炎院內感染，感染個案是否曾出入大江購物中心，桃園市長鄭文燦疑與疫情指揮中心不同調。鄭文燦今天出席...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。