春節將屆旅外國人陸續返鄉與家人團圓
中央流行疫情指揮中心規範從元月十五日起國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準。桃園機場入境旅客今天及明天預報入境人數較元月份單日最高人數增加約一千人，有些旅外國人扶老攜幼搭機返鄉，準備檢疫期滿與家人團圓。
據統計，桃園機場入境旅客預報人數昨天為四千二百餘人，今天也有將近四千人。這兩天單日入境人數比先前最高的元月八日近三千人，高出約千人左右。
據指出，元月一日起桃園機場每天實際入境人數高低起伏大，最少是元月二日的四百多人，最高為元月八日接近三千人，另外元月十日及十二日入境人數都在兩千五百人至三千人之間，其他日期入境旅客人數大致介於一千三百人至一千八百人之間。
航空公司人員分析，受到新冠肺炎疫情影響，國際航線航班不一定每天飛航，入境旅客人數差距大，跟當天載客航班數量有密切關聯。十五日起實施的國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準，部分能夠先搭機返鄉的國人，有可能趕在十五日前回國在自家檢疫，避免到防疫旅館或集中檢疫所。
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