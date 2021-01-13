快訊

富王鴨肉店確定頂讓 鄰居嘆：幾句話搞垮了事業

楊志良指應開除染疫醫師 蔡英文：不需風涼話打擊士氣

春節將屆旅外國人陸續返鄉與家人團圓

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
春節前夕，旅外國人陸續搭機返鄉與家人團圓。圖為下午搭機抵達桃園機場的旅客，下機後排隊接受衛福部疾管署檢疫官執行檢疫審查程序。記者陳嘉寧／攝影
春節前夕，旅外國人陸續搭機返鄉與家人團圓。圖為下午搭機抵達桃園機場的旅客，下機後排隊接受衛福部疾管署檢疫官執行檢疫審查程序。記者陳嘉寧／攝影

中央流行疫情指揮中心規範從元月十五日起國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準。桃園機場入境旅客今天及明天預報入境人數較元月份單日最高人數增加約一千人，有些旅外國人扶老攜幼搭機返鄉，準備檢疫期滿與家人團圓。

據統計，桃園機場入境旅客預報人數昨天為四千二百餘人，今天也有將近四千人。這兩天單日入境人數比先前最高的元月八日近三千人，高出約千人左右。

據指出，元月一日起桃園機場每天實際入境人數高低起伏大，最少是元月二日的四百多人，最高為元月八日接近三千人，另外元月十日及十二日入境人數都在兩千五百人至三千人之間，其他日期入境旅客人數大致介於一千三百人至一千八百人之間。

航空公司人員分析，受到新冠肺炎疫情影響，國際航線航班不一定每天飛航，入境旅客人數差距大，跟當天載客航班數量有密切關聯。十五日起實施的國人入境居家檢疫必須符合「一人一戶」標準，部分能夠先搭機返鄉的國人，有可能趕在十五日前回國在自家檢疫，避免到防疫旅館或集中檢疫所。

春節前夕，旅外國人陸續搭機返鄉與家人團圓。圖為下午搭機抵達桃園機場的旅客，下機後接受衛福部疾管署檢疫官執行檢疫審查程序。記者陳嘉寧／攝影
春節前夕，旅外國人陸續搭機返鄉與家人團圓。圖為下午搭機抵達桃園機場的旅客，下機後接受衛福部疾管署檢疫官執行檢疫審查程序。記者陳嘉寧／攝影
春節前夕，旅外國人扶老攜幼陸續搭機返鄉與家人團圓。圖為下午搭機抵達桃園機場的旅客，下機後排隊接受衛福部疾管署檢疫官執行檢疫審查程序。記者陳嘉寧／攝影
春節前夕，旅外國人扶老攜幼陸續搭機返鄉與家人團圓。圖為下午搭機抵達桃園機場的旅客，下機後排隊接受衛福部疾管署檢疫官執行檢疫審查程序。記者陳嘉寧／攝影

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

感念第一線醫護人員 高市宣布春節加碼發放防疫津貼

Dyson吹風機「全瑰麗紅」春節特別版「紅」運登台

冬季團遊、春節孝親專案取消？ 觀光局：保持高度警戒

春節和長輩見面沒話題？老人基金會：玩一把桌遊吧！

相關新聞

楊志良指應開除染疫醫師 蔡英文：不需風涼話打擊士氣

國內又見院內感染，昨天指揮中心公布兩起新冠肺炎本土病例，包括一名醫師及同住接觸者。前衛生署長楊志良稱，應將染疫醫師開除。...

遭醫界譴責 楊志良：醫師染疫趴趴走比紐籍機師更嚴重

前衛生署署長楊志良在電視節目上說，應該開除這名染疫醫師，引起北市醫師職業工會譴責。工會表示，同袍受害實屬不幸，此時苛責受...

公開確診醫師院內足跡？陳時中：為何要公開？

染病男醫師與女護理師在同一醫院工作，外界質疑醫院人流眾多難掌握，為何足跡不公開？陳時中表示，「為何要公開？」醫院裡都是需...

與指揮中心不同調？鄭文燦：作法非常一致

桃園某醫院日前爆發新冠肺炎院內感染，感染個案是否曾出入大江購物中心，桃園市長鄭文燦疑與疫情指揮中心不同調。鄭文燦今天出席...

確診醫在插管時被感染？童綜合急診部主任魏智偉：插管絕不是單純sop

新冠肺炎首起有醫護人員染疫，醫師在插管時感染，前衛生署長楊志良在電視節目上說，染疫醫師應立即通報，警覺性不足，童綜合醫院...

醫護確診普篩2500員工 外傳檢驗能量不足院方強烈駁斥

桃園某醫院的醫護確診新冠肺炎，院方擴大採檢對象，從昨天晚上開始針對全院員工逾2500位進行普篩，剛傳出醫院恐無法負荷如此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。