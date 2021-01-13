確診醫師照顧病人染疫 陳時中：醫院除飲食皆有戴口罩

北部某醫院昨日確診2例新冠肺炎案838、839，分別為一名男醫師與女護理師，外界憂是否因未落實配戴口罩措施而染疫，指揮中心指揮官陳時中表示，男醫師是在照顧病人時染疫，醫院除了飲食外都須戴口罩。

案838、839為情侶關係，案838協助照顧新冠確診患者，因而染疫，案839與案838同住，因社區密切接觸染疫。至於何時感染時是不是沒配戴口罩，陳時中表示，就是在照顧病人時候染疫，在醫院裡面標準作業裡面，除了飲食都會把口罩戴好罩。