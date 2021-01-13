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案839曾去 全聯桃園慈文店今暫停營業消毒、紫外燈殺菌
中央流行疫情指揮中心今正式公告案838、839社區活動軌跡，其中案839於4天內即連逛2家全聯。全聯表示，除了蘆竹大竹店12日已暫停營業1天，主動請衛生單位進行全面消毒，增用紫外燈室內殺菌，並用漂白水進行賣場擦拭之外，桃園慈文店則是今天（13日）暫停營業1天，同樣進行全面消毒，並依循SOP再進行一次紫外燈室內殺菌和漂白水擦拭，採取高規格防疫措施。
為防範疫情，全聯所有門市人員早已做好自主防護措施，每天上班都會戴口罩及量體溫，加強手部清潔，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，會要求立即作自主健康管理與自行居家休養。同時門市環境也有加強環境消毒作業。而全聯護理師也進行門市人員衛教，如有感冒症狀如發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。
全聯再次強調，會依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫措施，請消費者安心購物。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。
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