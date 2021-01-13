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確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

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確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

聯合報 / 記者黃惠群邱宜君陳婕翎／台北即時報導
指揮中心指揮官陳時中今日公布兩案完整足跡，案839於本月7日至10日均有外出行程。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中今日公布兩案完整足跡，案839於本月7日至10日均有外出行程。圖／指揮中心提供

國內昨日新增2例本土新冠病例案838、案839，分別為桃園某醫院照顧新冠重症個案的30多歲男醫師及其照顧一般患者的女友護理師。指揮中心指揮官陳時中今日公布兩案完整足跡，案839於本月7日至10日均有外出行程。

根據指揮中心最新社區活動軌跡資料，案839於1月7日晚間6時15分至7時50分停留在全聯桃園慈文店，9日12時40分至下午1時20分在星巴克國際門市停留，10日上午9時30分指至10時停留在全聯蘆竹大竹店，10時至10時30分停留在寶雅大竹大新店，晚間6時45分至8時在大江購物中心。

案838的可傳染期軌跡為，9日與女友下午1時至星巴克國際門市停留30分鐘，接著至振宇五金行桃園國際店逛。

陳時中表示，曾經在上述地點的民眾，若在1月24日前出現發燒、嗅覺味覺異常等疑似症狀，請到指定社區採檢院所，請醫師採檢，或打1922詢問。

指揮中心發言人莊人祥於昨日晚間表示，案838是根據其信用卡消費紀錄回憶足跡，原指本月8日至大江購物中心美食街吃丼飯，但後表示應是在一月五日發病前吃的，「可能是他記錯」，但不確定其女友8日是否有至大江購物中心美食街吃丼飯。

案838曾照顧新冠確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於昨日確診；案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於昨日確診。

指揮中心指揮官陳時中今日公布兩案完整足跡，案839於本月7日至10日均有外出行程。記者黃惠群／攝影
指揮中心指揮官陳時中今日公布兩案完整足跡，案839於本月7日至10日均有外出行程。記者黃惠群／攝影

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