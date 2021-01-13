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確診醫護情侶完整足跡公開 女護理師7至10日去這些地方

楊志良指染疫醫護未照SOP應開除 民進黨：少點政治口水

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人劉康彥。圖／民進黨提供
民進黨發言人劉康彥。圖／民進黨提供

前衛生署長楊志良在政論節目上批評，染疫的醫師若沒有遵照SOP就應要求開除。民進黨發言人劉康彥表示，在國人與醫護人員團結防疫的時刻，馬英九前總統任內的衛生署長楊志良，居然發表不實且冷血的評論，呼籲應該多一點科學防疫，少一點政治口水。

楊志良在政論節目指出，發生院內感染不需要苛責醫師，總有運氣不好的時候，「吃燒餅沒有不掉芝麻的，偶爾會發生」；但該醫師錯在沒有照防疫SOP做事，他當時應該脫掉所有防護衣，重新弄一套防護衣並且趕快通報，然後去隔離病房待14天甚至更久，如此才可能阻絕疫情。但他自己覺得沒事，回家還跟朋友去商場，也造成病毒進一步傳出去。楊志良認為沒有照SOP防疫的部份，醫院應該給這名醫師某種處分，「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」。

劉康彥說，楊志良作為具有公衛背景的前輩，應該要多一點科學防疫、多一點同理心和鼓勵，少一點政治口水，不要為了政論節目區區幾千塊的通告費，而發表傷害基層醫護人員的言論。

劉康彥指出，現在最要緊的工作，就是國人持續做好防疫工作，並且支持、鼓勵第一線的醫護人員，也呼籲楊志良不要再扯台灣防疫的後腿。

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