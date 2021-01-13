直播／新冠境外+4！ 印度、印尼入境 自費採檢才確診

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自印度1例、印尼3例入境。四人入境、出關採檢都沒被發現是確診者，直到自費採檢才確診。

陳時中表示，案840為印度籍30多歲男性，去年12月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。

個案今年1月2日檢疫期滿後，於住處自主健康管理至1月8日，因公司要求，1月11日至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共1人，列居家隔離。

案841、案842、案843均為印尼籍男性漁工，年齡介於20多歲至30多歲，分別於去年12月27日及12月30日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後分別至防疫旅館與集中檢疫所檢疫，迄今均無症狀。

其中案841及842於今年1月11日檢疫期滿後，搭乘專車至醫院自費採檢；案843則於1月12日進行檢疫期滿前採檢，3人均於今日確診。已掌握案841及842之同車接觸者共5人，因有適當防護，列自主健康管理；案843因無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。