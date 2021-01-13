快訊

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

楊志良聲稱會Fire掉染疫醫護 陳其邁：這會打擊士氣

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
北部醫院傳出醫護人員染疫，衛生署前署長楊志良說如果他是院長，會把染疫的醫生fire掉，高雄市長陳其邁對此表示，這麼講會嚴重打擊第一線醫護人 的士氣。記者王昭月／攝影
北部醫院傳出醫護人員染疫，衛生署前署長楊志良說如果他是院長，會把染疫的醫生fire掉，高雄市長陳其邁對此表示，這麼講會嚴重打擊第一線醫護人 的士氣。記者王昭月／攝影

北部醫院傳出醫護人員染疫，衛生署前署長楊志良說如果他是院長，會把染疫的醫生Fire掉，高雄市長陳其邁對此表示，這麼講會嚴重打擊第一線醫護人 的士氣，現在疫情那麼嚴峻，我們應跟醫護站在一起，跟他們加油打氣。

陳其邁表示，楊前署長的言論對第一線醫護人員來講，這嚴重打擊士氣。尤其在負壓隔離病房或照顧確診病患上，本來風險就很高，此外肺炎的病患，有時候都會有一些侵襲性，要執行危險性非常高的醫療處置，所以我們應該跟他加油打氣，謝謝他們冒著生命危險。

陳表示，這次新冠肺炎，全球有許多醫護人員因為要照顧病患而犧牲寶貴生命，所以應給他們肯定，謝謝他們的辛苦，現在確診個案那麼多，全球大流行，疫情那麼嚴峻情況之下，我們要跟他們站在一起。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

體恤照顧確診者 陳其邁允加碼津貼支持醫護

接連兩波寒流 高市六龜蓮霧損害逾402萬

高市蓮霧寒害逾45公頃 陳其邁勘災籲速申辦救助

楊志良批染疫醫未照SOP應開除 女醫嗆：沒插管過的人別裝懂

相關新聞

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

12日新增的案838、839，因為醫護人員身份加上是本土案例而受到大眾矚目，疫情指揮中心至今尚未公布個案出入公共場所的完...

醫護足跡還去過全聯和寶雅？ 業者：已進行消毒

新確診的兩名本土病例，男醫師與女護理師的活動足跡成為關注焦點，昨指揮中心公布了部份足跡，包括大江購物中心、星巴克國際門市...

醫護確診 北部某醫院逾1200員工全面普篩

北部某醫院兩名醫護人員確診新冠肺炎，為防止疫情延燒，衛生局前天通知消防局「暫時不收急診住院病患」，且從12日晚間開始進行...

楊志良批染疫醫未照SOP應開除 女醫嗆：沒插管過的人別裝懂

血管外科醫師吳欣岱聞言在臉書反駁、並力挺該名染疫的桃園醫師。表示「插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？」且她強調澄清指揮中心並未公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒提到疏漏之處，請勿捕風捉影造成確診醫護人員的二次傷害。

新冠境外+4！染疫醫護新足跡 陳時中下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增4例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，去年11月起至今幾乎天天有病例，指揮中心...

案838醫師沒去過大江購物中心？ 鄭文燦：案839護理師有去

北部某醫院醫護情侶染疫成為我國受矚目的本土確診個案，2人活動史集中桃園，市府持續疫調比對軌跡，由於昨晚案838改口大江購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。