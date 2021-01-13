楊志良聲稱會Fire掉染疫醫護 陳其邁：這會打擊士氣

北部醫院傳出醫護人員染疫，衛生署前署長楊志良說如果他是院長，會把染疫的醫生Fire掉，高雄市長陳其邁對此表示，這麼講會嚴重打擊第一線醫護人 的士氣，現在疫情那麼嚴峻，我們應跟醫護站在一起，跟他們加油打氣。

陳其邁表示，楊前署長的言論對第一線醫護人員來講，這嚴重打擊士氣。尤其在負壓隔離病房或照顧確診病患上，本來風險就很高，此外肺炎的病患，有時候都會有一些侵襲性，要執行危險性非常高的醫療處置，所以我們應該跟他加油打氣，謝謝他們冒著生命危險。

陳表示，這次新冠肺炎，全球有許多醫護人員因為要照顧病患而犧牲寶貴生命，所以應給他們肯定，謝謝他們的辛苦，現在確診個案那麼多，全球大流行，疫情那麼嚴峻情況之下，我們要跟他們站在一起。