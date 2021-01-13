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「穿上後看不清也聽不明」第一線戰新冠 戰服配備曝光

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
據醫療機構因應新冠肺炎感染管制措施指引，醫護防護裝包含「N95口罩」、「手套」、「防水隔離衣(fluid resistant)」、「護目裝備（全面罩）」及「髮帽」，與隔離病房的「兔寶寶裝」不同。本報資料照片
據醫療機構因應新冠肺炎感染管制措施指引，醫護防護裝包含「N95口罩」、「手套」、「防水隔離衣(fluid resistant)」、「護目裝備（全面罩）」及「髮帽」，與隔離病房的「兔寶寶裝」不同。本報資料照片

國內又傳醫護染疫，醫護人員永遠站在第一線與新冠肺炎病毒戰鬥，被稱為「兔寶寶裝」的防護裝備就像戰服，負壓隔離病房的醫師及護理師都分享，穿上兔寶寶裝其實非常難受，不僅像穿著蒸氣房，戴上護目鏡和N95口罩，「眼前是霧的，誰站你面前都不知道」，甚至聽不清彼此說話，「溝通全靠吼的。」

不僅隔離病房，對所有醫護人員而言，使用適當的個人防護裝備與手部衛生是醫院感染管制和預防策略的最後一道防線，據醫療機構因應新冠肺炎感染管制措施指引，醫護防護裝包含「N95口罩」、「手套」、「防水隔離衣(fluid resistant)」、「護目裝備（全面罩）」及「髮帽」，與隔離病房的「兔寶寶裝」不同。

除在公共區域如入口服務人員、掛號、批價、傳送等的第一線工作人員及一般門診區及急診檢傷區進行詢問相關主訴及 TOCC，未接觸病人者，可僅佩戴醫用外科口罩。病人轉送至院內其他單位或分流看診區或如具負壓病室或獨立檢查室等收治病室者，就建議佩戴完整的防護裝備。

規定嚴格地要求，一般性接觸病人醫療照護行為，如量體溫、血壓、照X光及執行發藥、更換輸液等未直接接觸病人醫療照護行為者；對病人進行呼吸道檢體採集者；醫療照護工作人員執行可能產生飛沫微粒 (aerosol)的醫療處置如氣管內插管與拔管、抽痰等工作者，都建議佩戴完整的防護裝備。

其中執行接觸病人血液、體液、排泄物等風險醫療照護行為，更是強烈要求應佩戴高效過濾口罩(N95 或相當等級(含)以上口罩)、戴手套、穿著防水隔離衣(fluid resistant)，並應佩戴護目裝備（全面罩）及髮帽。

台大醫院醫療品質管理中心主任陳世英也提醒，頻繁穿脫防護裝傻，醫護人員就有可能不慎未確實消毒雙手，就可能讓自己暴露感染風險中；北市聯醫昆明防治中心前主任顏慕庸建議，當醫護人員從汙染區、穿過緩衝區，再回到清潔區，每個節點應裝除汙、用酒精洗手，接觸裝備或病人的前、後，也要用酒精消毒雙手。

新冠肺炎 COVID-19

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