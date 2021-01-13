快訊

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

遭誤列染疫醫師足跡 大江購物中心：不覺得冤枉

中央社 / 桃園13日電
大江購物中心12日公告進行年關前衛生消毒作業，暫停營業一天。讀者／提供
大江購物中心12日公告進行年關前衛生消毒作業，暫停營業一天。讀者／提供

北部醫師確診武漢肺炎，中央昨晚更新疫調足跡，醫師在可傳染期沒去過大江國際購物中心。大江購物中心今天表示，初估損失超過新台幣1000萬元，但不會覺得冤枉，會配合政府步調。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天公布，國內1名北部醫師與其護理師女友確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

原先以為醫師1月8日晚間獨自到桃園大江購物中心美食街吃飯，大江購物中心因此昨天停業消毒一天。但指揮中心經資料比對發現誤列足跡，昨天晚間更新疫調，確定醫師1月8日沒有到大江購物中心。

大江購物中心今天恢復正常營業，並在中午召開記者會表示，很感謝所有醫護人員、指揮中心以及桃園市府團隊的支持，會秉持提供消費者安心安全的購物環境，持續進行防疫措施。

大江購物中心表示，已加強公共區域及各樓層廁所等處所的清潔消毒，凡人手可接觸範圍均提高消毒次數，服務中心及商場出入口處提供消毒酒精噴霧（乾洗手）供民眾使用。

至於會不會覺得被冤枉，以及粗估的營業損失，大江購物中心表示，目前初估損失超過新台幣1000萬元，期盼藉由未來的農曆年間買氣補回來，但並不會覺得冤枉，會配合政府步調。

記者今天實際查訪大江購物中心，中午時段客人並不多，美食街幾乎沒有顧客；有顧客表示，雖然政府有澄清，但還是會覺得「怕怕的」，尤其自己家在附近，小朋友下課都會到大江的星巴克寫作業；店家則表示，昨天已經大消毒，客人都可以安心前來。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

楊志良批染疫醫未照SOP應開除 女醫嗆：沒插管過的人別裝懂

國內首起醫護染疫！楊志良：「假如我是院長，第一件事情就是把他開除」

染疫醫師記錯了！莊人祥：足跡更新「未至大江購物中心」

染疫護理師曾到某科大上課 教部：已放寒假不必停課

相關新聞

追足跡！ 寶雅大竹大新店、全聯蘆竹大竹店停業消毒一天

12日新增的案838、839，因為醫護人員身份加上是本土案例而受到大眾矚目，疫情指揮中心至今尚未公布個案出入公共場所的完...

醫護足跡還去過全聯和寶雅？ 業者：已進行消毒

新確診的兩名本土病例，男醫師與女護理師的活動足跡成為關注焦點，昨指揮中心公布了部份足跡，包括大江購物中心、星巴克國際門市...

醫護確診 北部某醫院逾1200員工全面普篩

北部某醫院兩名醫護人員確診新冠肺炎，為防止疫情延燒，衛生局前天通知消防局「暫時不收急診住院病患」，且從12日晚間開始進行...

楊志良批染疫醫未照SOP應開除 女醫嗆：沒插管過的人別裝懂

血管外科醫師吳欣岱聞言在臉書反駁、並力挺該名染疫的桃園醫師。表示「插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？」且她強調澄清指揮中心並未公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒提到疏漏之處，請勿捕風捉影造成確診醫護人員的二次傷害。

新冠境外+4！染疫醫護新足跡 陳時中下午2時說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增4例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，去年11月起至今幾乎天天有病例，指揮中心...

案838醫師沒去過大江購物中心？ 鄭文燦：案839護理師有去

北部某醫院醫護情侶染疫成為我國受矚目的本土確診個案，2人活動史集中桃園，市府持續疫調比對軌跡，由於昨晚案838改口大江購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。