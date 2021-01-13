遭誤列染疫醫師足跡 大江購物中心：不覺得冤枉
北部醫師確診武漢肺炎，中央昨晚更新疫調足跡，醫師在可傳染期沒去過大江國際購物中心。大江購物中心今天表示，初估損失超過新台幣1000萬元，但不會覺得冤枉，會配合政府步調。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天公布，國內1名北部醫師與其護理師女友確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。
原先以為醫師1月8日晚間獨自到桃園大江購物中心美食街吃飯，大江購物中心因此昨天停業消毒一天。但指揮中心經資料比對發現誤列足跡，昨天晚間更新疫調，確定醫師1月8日沒有到大江購物中心。
大江購物中心今天恢復正常營業，並在中午召開記者會表示，很感謝所有醫護人員、指揮中心以及桃園市府團隊的支持，會秉持提供消費者安心安全的購物環境，持續進行防疫措施。
大江購物中心表示，已加強公共區域及各樓層廁所等處所的清潔消毒，凡人手可接觸範圍均提高消毒次數，服務中心及商場出入口處提供消毒酒精噴霧（乾洗手）供民眾使用。
至於會不會覺得被冤枉，以及粗估的營業損失，大江購物中心表示，目前初估損失超過新台幣1000萬元，期盼藉由未來的農曆年間買氣補回來，但並不會覺得冤枉，會配合政府步調。
記者今天實際查訪大江購物中心，中午時段客人並不多，美食街幾乎沒有顧客；有顧客表示，雖然政府有澄清，但還是會覺得「怕怕的」，尤其自己家在附近，小朋友下課都會到大江的星巴克寫作業；店家則表示，昨天已經大消毒，客人都可以安心前來。
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