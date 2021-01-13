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新北市釋出478防疫處所房間 14日傍晚起線上預約

中央社 / 新北13日電

新北市府觀光旅遊局今天表示，14日傍晚6時起釋出478個防疫處所房間，接受返台民眾線上預約申請，會保留必要房間數提供抵達機場才申請的民眾需求；15日之後一律線上預約申請。

新北市政府「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第103次應變會議暨市政會議」，今天在市府18樓市政會議室舉行。市長侯友宜表示，新北檢疫處所的量能足夠，新北市民回到台灣一定有防疫房間，不需要太擔憂。

觀旅局長張其強會中報告，因應返台民眾暴增，同時登機前須填寫「檢疫居所證明」的新規定，新北市將啟動「防疫旅館緊急申請平台」。

他說，1月14日（明天）傍晚6時起，在新北觀旅網（https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/）開放上線。第一階段，同步釋出478個防疫處所的房間，接受返台民眾預約申請。這478個防疫處所房間，包括180間是集中檢疫所房間，及298間的防疫旅館房間。

張其強說，謝謝中央的經費支持及地方旅館業者的配合，為更有效運用，仍然採統一派房，以便於機動調度；同時，鑑於過去這1個星期，平均每天仍然有4至5名返台民眾，抵達台灣後才在機場申請防疫旅館，也就是所謂的「機場派房」，為因應這兩天可能的需要，仍保留必要的房間數。

他說，但15日以後，新北市所有的防疫旅館及集中檢疫所，都會全部釋出，一律由線上預約申請。

市長侯友宜會後接受聯訪時表示，因應有醫師與護理師感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），市府要求轄內54家醫院要快速自主查核，盯緊作業流程，區隔一般病患與染疫病患。其中的18家急救責任醫院要在本月底查核完畢。

他說，去年12月底就已經要求各單位、學校取消或延後尾牙，但避免餐廳損失經濟消費，也鼓勵取消尾牙後可以訂購年菜與家人度過春節，並採取線上辦理摸彩，以鼓舞士氣。

侯友宜說，會滾動式檢討所有大型活動的舉行與備案，不排除延後辦理或取消，都會檢討修正。

新冠肺炎 COVID-19

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