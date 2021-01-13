醫護確診 北部某醫院逾1200員工全面普篩

北部某醫院兩名醫護人員確診新冠肺炎，為防止疫情延燒，衛生局前天通知消防局「暫時不收急診住院病患」，且從12日晚間開始進行全院、超過1200名員工的普篩。

該醫院昨天發布幾點緊急宣告，請員工務必遵守，包括這幾天請盡量不出入公共場所、吃飯時間要錯開，如無法錯開則要加設隔板、居家隔離者要遵守規範、呼籲員工維護自身健康管理、全院將陸續進行普篩，若員工都安全，將採分區收新病人。

該醫院12日晚間開始在醫院後棟進行全院普篩，而民眾及移工採檢的地點則為戶外組合屋，醫院表示，全院員工應有超過1200人，目前會分批採檢，至於如何分批採檢？這屬內部調度問題則不便透露。