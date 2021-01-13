楊志良批染疫醫未照SOP應開除 女醫嗆：沒插管過的人別裝懂

中央流行疫情指揮中心昨天公布新增兩例境外移入及兩例本土個案；本土案例為桃園某醫院醫師與同居護理師女友，成為新冠肺炎疫情爆發一年來，我國首位醫師染疫案例。消息一出，輿論針對醫師似乎未做好防護頻頻「獵巫」；衛生署前署長楊志良昨晚上《新聞面對面》節目時談及此事，也認為該名染疫醫師未照SOP，若他是院長應會開除該名醫師。

楊志良在《新聞面對面》節目中針對有醫師在為確診病患插管過程中染疫，認為不需苛責，但他認為最大的問題出在該醫師並未按照SOP執行。他認為，接觸病患後必須把自己身上所有防護衣都脫掉，重新換上一套防護衣，才是正確的SOP流程。醫師必須認清自己在負壓病房，所以發生事情時應該都要通報，並自行隔離14天，而非「覺得自己沒事」；他認為醫師由於未照SOP，「醫院應該給醫師某種處分。」他並直言：「假如我是院長，我第一件事情就是把他開除（fire）。」主持人謝震武追問：「會不會太苛責？」楊志良則回答：「這是兩件事。」

血管外科醫師吳欣岱聞言在臉書反駁、並力挺該名染疫的桃園醫師。表示「插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？」且她強調澄清指揮中心並未公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒提到疏漏之處，請勿捕風捉影造成確診醫護人員的二次傷害。

吳欣岱並用沒煮過飯的人，一定也不知道煎魚油會濺到自己手上做比喻，認為「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了！」

有關院內感染發生途徑，中央流行疫情指揮中心認為曾參與插管只是風險之一。國內專家提醒，穿脫裝備或未確實消毒雙手造成感染都是可能性。