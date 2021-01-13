國內爆2本土案例 侯友宜：自主健康管理7天要嚴格落實

血管外科醫師吳欣岱聞言在臉書反駁、並力挺該名染疫的桃園醫師。表示「插管口水噴出來是一定會發生的事，重點是要穿好全套防護設施。這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？」且她強調澄清指揮中心並未公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒提到疏漏之處，請勿捕風捉影造成確診醫護人員的二次傷害。

2021-01-13 10:46