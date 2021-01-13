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國內爆2本土案例 侯友宜：自主健康管理7天要嚴格落實
台灣昨新增2例本土案例，也為國內第2起院內感染案例，新北市長侯友宜指出，大陸嚴格執行14天居家隔離與14天自主健康管理，台灣除了原有的14天居家隔離，自主健康7天也要嚴格落實執行。
侯友宜表示，全球疫情沒有舒緩，歐洲、美國、巴西、俄羅斯疫情非常嚴峻，台灣北部某醫院醫師院內感染，昨已要求衛生局針對18家急救責任醫院，元月底完成查核，其他醫院2月28日前查完。
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