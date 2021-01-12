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染疫醫師記錯了！莊人祥：足跡更新「未至大江購物中心」

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
桃園某醫院傳出院內感染，市長鄭文燦說，市府依個案足跡，通知確診星巴克國際店、振宇五金行桃園國際店停業一天並完成環境消毒。 記者巫鴻瑋／攝影
桃園某醫院傳出院內感染，市長鄭文燦說，市府依個案足跡，通知確診星巴克國際店、振宇五金行桃園國際店停業一天並完成環境消毒。 記者巫鴻瑋／攝影

國內新增2例本土新冠病例案838、案839，分別為桃園某醫院照顧新冠重症個案的30多歲男醫師及其照顧一般患者的女友護理師。指揮中心晚間近9時更新案838足跡，其1月8日為一般上下班，並未到大江購物中心，9日與女友下午1時至星巴克國際門市停留30分鐘，接著至振宇五金行桃園國際店。

指揮中心發言人莊人祥表示，案838根據其信用卡消費紀錄回憶足跡，原指出本月8日至大江購物中心美食街吃丼飯，但信用卡消費紀錄顯示應是在一月五日發病之前，「可能是他記錯」，至於染疫護理師足跡則必須等待明日另行公布。

指揮中心最新足跡資料指出，案838於1月6日至8日的行程單純是上下班，沒有其他特殊路線；9日休假於下午1點與案839至星巴克國際門市停留30分鐘，接著步行到振宇五金行桃園國際店逛逛，便返回住處；10日上午8時進入醫院值班後就醫採檢。

新冠肺炎 COVID-19 醫師 護理師 莊人祥

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