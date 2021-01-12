快訊

專家分析院內感染途徑多 指揮中心為何不公布感染源？

00881規模衝200億元 狂掃台積電、鴻海、聯發科

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醫護染疫接觸者全隔離 指揮中心：病毒沒散到社區

中央社 / 台北12日電
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

北部某醫院醫師和其女友護理師罹新冠肺炎，數百醫院接觸者一採全陰，但可能還在潛伏期；染疫護理師的接觸者還有待疫調與採檢。但指揮中心說，密切接觸者全在隔離，病毒不會散到社區。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會宣布，台灣新增4例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其中2例為為境外移入，一人從美國、一人從英國入境。另2例為本土個案，為北部某醫院的醫師及其女友。

陳時中表示，確診的醫師在發病前2至3天曾照顧新冠肺炎確診個案，8日發病，有輕微咳嗽、發燒，10日就醫採檢而確診，其醫院接觸者共464人，都已採檢，且都是陰性。醫院並沒有群聚感染，疫情也沒有擴大，全院員工3天後還會再採檢。

指揮中心認為，染疫醫師最可能感染源為日前照顧的重症確診者。指揮中心專家張上淳表示，該醫師在加護病房照顧重症者，那幾天進出病房很多次，也做了很多種處置，目前無法確定哪一個環節出了狀況。

指揮中心發言人莊人祥說，推測可能的原因或許是脫隔離衣時接觸感染或口罩密合度的問題，但這暫難釐清。

除了醫院接觸者，目前醫師的社區接觸者已匡列56人，已採檢14人，1人陽性（女友）、13人檢驗中，42人採檢中。

染疫醫師是在院內感染；但其女友雖為同院護理師，但並不是在執行工作時染疫，而是因與醫師同住，2人在家戶有密切接觸而感染。不過，護理師的足跡還有待釐清，且其接觸者也還有待匡列。

莊人祥說，此事件對社區的風險在於，醫院464名接觸者一採都是陰性，但可能還在疾病潛伏期，因此有待觀察；護理師的足跡和接觸者也還要匡列，但因密切接觸者現在都在居家隔離，病毒不會散到社區。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

確診醫護情侶外出有無配戴口罩？ 陳時中：用餐可能脫掉

【重磅快評】阿中不眠不休、燦哥接球 韓國瑜不怨歎？

染疫醫護心情複雜 陳時中盼外界多鼓勵

又爆本土院內感染 陳時中透露疫苗購買進度

相關新聞

專家分析院內感染途徑多 指揮中心為何不公布感染源？

睽違320天，北部醫院又傳出院內感染事件，新增兩位本土個案，分別是一名曾經照顧過確診重症病患的醫師，以及同時身為該院護理...

桃園某醫院爆院內感染 衛福部：新冠重責醫院擬重調整

桃園某醫院爆出2名本土院內感染案例，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，該院為收治新冠肺炎患者的重責醫院，因院內感染需...

北部醫護染疫引熱議 院方致電里長籲宣導「不要驚慌」

北部一間醫院傳出有醫生、護理師感染新冠肺炎，我國一口氣出現2起本土案例，引起民眾關注，由於該間醫院就醫、出入人潮眾多，確...

首例因公染疫醫可領35萬 女友護理師專案討論補償資格

繼去年2月29日北部某醫學中心出現九例群聚確診者，指揮中心指揮官陳時中今親上火線證實，北部某醫院驚現第二起院內感染，確診...

醫護情侶檔染疫！護理師曾赴大學期末考 校方：已消毒

北部一間醫院驚傳有醫護情侶檔染疫，其中染疫的護理師在北部一所大學上進修課程；對此，校方表示，該名護理師是進修部護理系學生...

染疫護理師曾到某科大上課 教部：已放寒假不必停課

北部某醫院爆發院內人士感染新冠肺炎，指揮中心表示，一名確診的護理師同時也是某科大學生，曾到校上課。教育部對此表示，該校已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。