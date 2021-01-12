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首例因公染疫醫可領35萬 女友護理師專案討論補償資格

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
我首位確診醫師，也是首例因公染疫醫可領35萬元，女友護理師由於未接觸確診者，是社區感染，專案討論補償資格。圖／本報系資料照
我首位確診醫師，也是首例因公染疫醫可領35萬元，女友護理師由於未接觸確診者，是社區感染，專案討論補償資格。圖／本報系資料照

繼去年2月29日北部某醫學中心出現九例群聚確診者，指揮中心指揮官陳時中今親上火線證實，北部某醫院驚現第二起院內感染，確診者為一名醫師護理師，成我首位確診醫師，也是首例因公染疫醫可領35萬元，女友護理師由於未接觸確診者，是社區感染，專案討論補償資格。

據執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法規定，醫院工作人員感染第五類傳染病，如新冠肺炎致傷病者可補償新台幣35萬元，衛福部次長石崇良表示，預計明天開會討論，提高補償金上限，針對不同程度的症狀給予不同給付。

另外，醫護人員防疫獎金部分，根據衛福部統計，去年1月到9月共發出60億元的醫護人員防疫獎金，石崇良也說，去年10月到12月的防疫獎金，最近已完成申請，將陸續撥款發放。

指揮中心決議該院全體員工於3天後再次安排採檢，門急診可照常，但該醫院住院病人只出不進，取消所有探病，陪病限1人並實名制。針對外界傳言的清空病房，石崇良說明，並未將已住院患者轉院，而是將住在高風險區的病患從二、三人房，改為單人房。

同樓層其他無接觸染染疫醫護的病患，因為同樓病房都轉為單人房，將移至其他樓或其他棟繼續療程，石崇良形容「就像七巧板」，石也強調，北部某醫院並無封院，但因目前多數住院患者需一人一室，病房量不足、醫護隔離，人力勢必短缺，暫時不接新住院者。

石崇良表示，目前禁收新住院者政策下，影響最大的急診住院者，以單日200人急診，其中20%需住院，預估一日將影響40名患者，常規手術需住院的患者，手術可以延後，影響應該較小，由於原住院患者只要經醫師評估就可出院，一但醫護人力回恢復，就會重啟收治新住院者。

新冠肺炎 COVID-19 醫師 護理師 補償金

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