染疫醫護心情複雜 陳時中盼外界多鼓勵

北部醫院發生新冠肺炎感染事件，指揮中心指揮官陳時中表示，醫護長期暴露在風險中，即便有嚴格感染控制，百密仍難免一疏，染疫醫護心情應該很複雜，盼外界多點鼓勵。

台灣再度發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）醫院感染事件，中央流行疫情指揮中心今天指出，染疫的醫師（案838）在發病前約2、3天曾照顧確診者，也是目前最可能的感染源，醫師的護理師女友也確診。

指揮中心指揮官陳時中今天下午緊急召開記者會宣布此消息，他表示，對於發生院內感染事件很遺憾，但即便如此，仍要感謝醫護、醫事人員長期鎮守第一線，暴露在風險之中 ，即便感染控制已經嚴格演練，但難免百密一疏 ，所幸院方處理的態度積極迅速 ，防疫人員也全力協助。

陳時中說，昨天得知醫師確診後，醫院、檢疫人員昨晚全體動員，徹夜召回相關接觸者進行檢驗，464名院內接觸者檢驗結果均陰性；目前初步研判，護理師是確診者在社區中的密切接觸者，因此指揮中心並未將這起事件定義成醫院群聚，而是醫院感染，仍在釐清社區接觸者採檢狀況，由於暫無證據證實疫情會在社區內造成傳播，因此春節暫時沒有更強化的方案。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這2名染疫醫護都在負壓隔離病房隔離中，醫護長期執行任務，遭感染心情複雜，多少有受影響，希望外界多一點加油打氣。